Aydın’ın Didim ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili yoldan çıkarak makilik alana savruldu. Kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, araçta bulunan bir yolcu yaralandı.

Yoldan çıkarak makilik alana savruldu!

Kaza, Didim-Akbük yolu üzerinde gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde Özlem Erişkin kontrolündeki 20 ASB 838 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti.

Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sebebiyle araç ana yoldan çıkarak yol kenarındaki makilik alana uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti.

Hastanede hayatını kaybetti!

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü Özlem Erişkin, yapılan ilk müdahalenin sonucunda ambulansla hastaneye götürüldü.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Erişkin kurtarılamayarak vefat etti.