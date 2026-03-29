Son Mühür- 31 Mart seçimleri sürecinde İzmir adaylarının belirlenmesinde en etkili isimlerden biri olarak bilinen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Cemil Tugay'ın Özel Kalem Müdürü seçiminde de etkili olduğu iddiaları yeniden gündemde.

Son dönemde başrolünde olduğu skandalla gündeme gelen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, Tunç Soyer'in son döneminde kızı Özgegül Yalım'ı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne istisnai kadrodan memur yapma çabası, halefi Cemil Tugay'a takılmıştı.

Son sözü Veli Ağbaba mı söyledi?



Özkan Yalım'ın Tunç Soyer referansıyla Özel Kalem Müdürü olmasını engelleyen Cemil Tugay'ın, Karşıyaka Belediyesi'nde birlikte çalıştığı ve sonrasında 32 yaşında hayatını kaybeden Haydar İnanır'ı Özel Kalem Müdürü yapma çabasının ise Veli Ağbaba engeline takıldığı öne sürüldü.

Baron Veli Ağbaba..

CHP'deki parti içi kavgada Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği açık destekle dikkat çeken Tolgahan Erdoğan,

''Tunç Soyer kaybedilen kurultaydan sadece bir ay sonra Özgür Özel’in yakın arkadaşı Özkan Yalım’ın kızını İzmir Büyükşehir’e Özel Kalem Müdürü yapmak istedi.

Soyer’in yerine seçilen Cemil Tugay bu kararı iptal ederek danışmanı Haydar İnanır’ı göreve getirmek istesede, Baron Veli Ağbaba “Hop bi dakika” diyerek öz yeğeni Nermin Özgül’ü Özel Kalem Müdürü yaptı'' hatırlatmasında bulundu.



Süreçte neler yaşandı?



Tunç Soyer'in Özel Kalem Müdürü yapmak için yakın arkadaşı Özkan Yalım'ın kızı Özgegül Yalım'ın atama kararını iptal eden Cemil Tugay, önce söz konusu koltuk için Karşıyaka Belediyesi'nde birlikte görev yaptığı Haydar İnanır'ı aday göstermiş sonrasında bu kararından vazgeçerek, Veli Ağbaba'nın öz yeğeni olduğu belirtilen Karabağlar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül'ü İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak atamıştı.

Ekim 2024'de Özel Kalem Müdürlüğü için bu kez İstanbul'dan 31 Mart seçimlerinde Adalar Belediye Başkan aday adayı olan Esra Huri Bulduk tercih edilmişti.

Şubat 2025'de bir kez daha karar değiştiren Cemil Tugay, Esra Huri Bulduk'la yolları ayırıp, Veli Ağbaba'nın yeğeni Nermin Özgül'ü yeniden Özel Kalem Müdürü olarak atama kararı almıştı.

Veli Ağbaba'nın hiçbir telkini olmadı...



Tolgahan Erdoğan'ın Veli Ağbaba'ya yönelik olarak yeğeni Nermin Özgül'ün atanmasında etkili oldu iddiasına İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama geldi.

Nermin Özgül'ün zaten memur olduğu hatırlatılarak Cemil Tugay döneminde memur yapılmadığına dikkat çekildi. Açıklamada, Nermin Özgül'ün atanmasında Veli Ağbaba'nın hiçbir telkini ve talebi olmadığı vurgulandı.

