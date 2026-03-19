Son Mühür- DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca şehir genelinde vatandaşlarla bir araya gelerek, paylaşmanın ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. İl Başkanlığı yetkilileri, sofraların, gönüllerin ve umutların paylaşıldığını belirterek, her yaştan vatandaşın samimiyetinin ve desteğinin çalışmalarına güç kattığını ifade etti.

Ekonomik zorluklara dikkat çekildi

Yetkililer, Ramazan ayında ekonomik sıkıntıların ve hayat pahalılığının vatandaşlar üzerindeki etkilerini yakından gözlemlediklerini belirtti. Bayram sevincinin gölgesinde kalan bu sorunların, sorumluluklarını artırdığını vurgulayan yetkililer, herkesin temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir Türkiye için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı.

Bayramda birlik ve dayanışma çağrısı

Mesajda, bayramların kırgınlıkların sona erdiği ve toplumda birlik ve beraberliğin güçlendiği özel zamanlar olduğu hatırlatıldı. İzmirli vatandaşlar, dayanışmayı artırmaya ve ortak değerler etrafında kenetlenmeye davet edildi.

Gelecek vizyonu ve barış temennisi

İzmir’in hoşgörüsü ve toplumsal dayanışmasından ilham alarak, daha adil, müreffeh ve özgür bir gelecek için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi. Ayrıca, savaşın yıkıcılığına karşı, çocukların korunması ve her günün barış ve huzur içinde geçmesi temennisi mesajda yer aldı.

DEVA Partisi İl Başkanlığı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde görev üstlenen basın mensuplarına teşekkür ederek, Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerle kutladı. Mesajda, sevgi, barış ve umut dolu bir bayram geçirilmesi temenni edildi.