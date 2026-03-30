Son Mühür / Osman Günden- DEÜ Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’nun, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü ile Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlediği sempozyum, geniş katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte, bilimsel çalışmaların güvenilirliğinin etik ilkelere bağlılıkla mümkün olduğu vurgulandı.

Rektör yardımcısı, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sempozyum, üniversitenin etik değerlere verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Açılışta müzik ve akademi bir araya geldi

Sempozyum, DEÜ Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle başladı. Açılışta sahne alan İzmir Mandolin Orkestrası, şef Mümtaz Saka yönetiminde gerçekleştirdiği dinletiyle programa sanatsal bir dokunuş kattı.

Program kapsamında “Araştırmalarda Etik Kurul Süreçleri ve İlkeleri” başlığı altında önemli sunumlar yapıldı.

“Güvenilir araştırma, güçlü etikle mümkündür”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, akademik çalışmaların yalnızca veri üretmekten ibaret olmadığını belirtti.

Köse, bilimsel bilginin doğruluğunun etik ilkelerle korunması gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Akademik hayat sadece veri toplama veya yayın süreci değildir. Asıl sorumluluğumuz, bilginin doğruluğunu etik zemininde korumaktır. Güvenilir araştırma, güçlü etikle mümkündür.”

Köse ayrıca etik kurul onay süreçlerinin bürokratik bir engel olarak değil, bilimsel üretimin başlangıç noktası olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Etik kuruluna katkı sunan isimlere vefa

Sempozyumda, 2011 yılında kurulan etik kurulun gelişimine katkı sağlayan önceki dönem başkanları da unutulmadı.

Prof. Dr. Banu Önvural, Prof. Dr. Gül Ergör, Prof. Dr. Ali Rıza Şişman, Prof. Dr. Can Sevinç ve Prof. Dr. Sadık Kıvanç Metin’e teşekkür belgeleri takdim edildi.

Konuşmasında merhum Prof. Dr. Banu Önvural’ı anan Köse, emekli olan Prof. Dr. Gül Ergör’e de sağlıklı bir emeklilik temennisinde bulundu.

Ayrıca akademik süreçte kendisine rehberlik eden Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz ve mevcut kurul üyelerine teşekkür etti.

Atatürk vurgusu dikkat çekti

Konuşmasının sonunda Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim manevi mirasım ilim ve akıldır” sözünü hatırlatan Prof. Dr. Köse, bilimsel üretimde akıl ve bilimin rehber alınmasının önemine işaret etti.

Çalıştaylarla uygulamalı eğitim imkanı

İki gün süren sempozyumda, veri güvenliği ve güncel mevzuat değişiklikleri gibi kritik başlıklar da ele alındı. Program kapsamında düzenlenen “Pratik Etik Kurul Dosyası Hazırlama” çalıştayı ise katılımcılara uygulamalı deneyim sundu.

Yaklaşık 50 uzman ve asistan doktorun katıldığı çalıştayda hazırlanan projeler değerlendirilirken, en başarılı grup ödüllendirildi. Etkinliğin, araştırma kültürünü güçlendirmeyi ve etik farkındalığı artırmayı hedeflediği belirtildi.