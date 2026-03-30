Son Mühür / Erkan Doğan- İzmir 5. İdare Mahkemesi, hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendirerek dünyanın tanıdığı doğa harikası Aya Yorgi Koyu’nda yapılaşmaya izin veren plan düzenlemesinde yürütmeyi durdurma kararı verirken, Çeşme Kent Konseyi ve Çeşme Yarımada Çevre Derneği Başkanı Dr. Ahmet Güler İzmir Büyükşehir ve Çeşme Belediyesi’nin bir an önce bölgedeki inşaatlara mühür işlemi uygulaması gerektiğini söyledi.

İzmir ili, Çeşme ilçesi, Dalyan ve Sakarya Mahalleleri, Ayayorgi Mevkiinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 16.10.2024 günlü oluru 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hazırlandı. Bu kararın ardından Türkiy eve Çeşme’nin turistik ve doğal güzellikler açısından en önemli bölgelerinden biri olan Aya Yorgi Koyu inşaata açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Yarımada Çevre Derneği, bölgeyi yapılaşmayla açan planların iptali için bir hukuk mücadelesi başlattı. Geçtiğimiz hafta İzmir 5. İdare Mahkemesi, yapılaşmanın bakanlık tarafından hazırlanan planların üst ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına aykırı hale geldiği, dolayısıyla üst ölçekli plan kararlarına ve planların kademeli birliktelik ilkesine uygun olmadığı, alanın özelliği dikkate alındığında doğal çevrenin korunmasına aykırı kararlar geliştirildiği, dava konusu plan kararı ile yeni bir yapılaşma imkanı getirilerek bölgenin ihtiyacı olan park ve rekreasyon alanı kullanımının imkansız hale geleceği ve sınırlı büyüklükteki doğal alanların yapılaşmaya açılacağı" gerekçeleriyle planların iptaline karar verdi.

Doğal alanlarda yapılaşmanın önü açılır

Mahkeme Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan planlanan, ‘koruma-kullanma’ dengesi ile çeliştiğini, Tercihli Kullanım Alanı kararının sınırlı büyüklükteki doğal alanların yapılaşmaya açılmasının önünü açacağını ifade etti. Mahkeme kararında, “Dava konusu plan kararı ile yeni bir yapılaşma imkanı getirilerek bölgenin ihtiyacı olan park ve rekreasyon alanı kullanımının imkansız hale geleceği ve sınırlı büyüklükteki doğal alanların yapılaşmaya açılacağı görüldüğünden, dava konusu plan açıklama raporunda öngörülen doğal çevrenin korunması ilkeleri ve bölge üzerinde yarattığı etkileri görmezden gelerek alanda öngörülen tercihli kullanım alanı plan kararında koruma kararları, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uyarlık görülmemiştir.'' gerekçeleriyle İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin davamıza konu Çeşme İlçesi, Dalyan ve Sakarya Mahallelerinde Ayayorgi Koyunun gerisinde kalan tercihli kullanım alanıkararlarının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir” denildi.

Aya Yorgi’de yapılan inşaatlar kaçaktır! Bu durum İzmirlilerin utancıdır! Büyükşehir ve Çeşme Belediyeleri harekete geçmeli!

Çeşme Türkiye’nin uluslararası alanda bir tatil yöresi ise Aya Yorgi ve Alaçatı sörf üzerinden oluştuğunu anlatan Çeşme Kent Konseyi ve Çeşme Yarımada Çevre Derneği Başkanı Dr. Ahmet Güler, İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından Aya Yorgi’deki tüm imar planlarını iptal edildiğini belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’nin bu inşaatları hemen mühürlenmesi gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu planlara karşı. Davayı kazananlardan bir tanesi de İzmir Büyükşehir Belediyesidir” dedi. Bölgede 433 bin metrekarelik bir hazine arazisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın oluru ile imara açıldığını ifade eden Güler, “Ne yazık ki Çeşme’de 433 bin metrekare hazinenin yeri imara açıldı. Bu imara karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na geçen yıl bir dava açtık. Çeşme Çevre Derneği olarak dava açtık. Üç mahkeme kararı çıktı. Aya Yorgi’nin kesinlikle imara açılmaması, doğal SİT ve tarihi SİT olan bu bölgenin doğallığının bozulmaması yönünde kararlar çıktı. Bu kararlara rağmen Ankara’dan büyük bir firma, bu bölgede inşaata başladı ve doğayı tahrip etmeye başladı. Maalesef Aya Yorgi’nin sırtları 40 metre derinliğinde kazıldı. Üst mahkeme kararına rağmen hiçbir resmi kurum bunları durdurmadı. Dördüncü mahkeme kararı bu hafta çıktı. İzmir 5. İdare Mahkemesi kararı ile Aya Yorgi’deki tüm imar planları iptal oldu. Bu bölgede ne yapılıyorsa, kaçak inşaattır. İnşaatın hala devam ediyor. Türkiye'den Times Dergisi’nin kapak sayfası olmuş bir yerin geri dönülmez bir şekilde tahrip edilmesi bizim utancımızdır, Çeşmelilerin utancıdır, İzmirlilerin utancıdır. Bu inşaatların bir an önce durdurulması lazım. Aya Yorgi gibi bir değer yok edilmemeli. Burada villa inşaatları yapılıyor. Burası, üstelik ‘Riziko korumalı alan’ Yani buraya deprem konutları olması lazım. Deprem konutları yerine 100 milyonluk villalar dikiliyor” diye konuştu.