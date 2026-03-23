Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, Ons Altın’ın yüzde 6,25’lik kayıp yaşamasıyla birlikte 10 Aralık’tan bu yana ilk kez 4.220 doları altına gerilemesini değerlendirerek, Orta Doğu’da ABD ve İran arasında devam eden savaş nedeniyle yatırımcıların tercihlerinin değiştiğini vurguladı.

Murat Kurtuluş Buyrukçu: 43 yılda bir yaşanan bir düşüş

Geçtiğimiz haftalarda ABD-İsrail ittifakının İran ile yaşadığı savaş nedeniyle büyük yatırımcılarının tercihlerinin değiştiğini vurgulayarak, Brent Petrol’e yönelik ilgiden kaynaklı olarak altında bir düşüş yaşandığını belirten İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, yaşanan bu sürecin 43 senede bir yaşandığını ve geçici olduğunu kaydederek, “Çok yüksek yatırım yapan insanların savaş nedeniyle yatırımlarını petrole kaydırmaları altındaki bu düşüşe sebep oldu diyebilirim. Sonuç itibariyle altın yatırımcılarının en başında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası geliyor, altının düşmesi bütün ülkelerdeki merkez bankalarını etkiliyor. Altının panik havasıyla düşmesinin çok beklememek lazım, bu düşüş 43 senede bir olan durum.” diye konuştu.

“Altın güvenli liman olmaya devam edecek”

Ayrıca, altının yatırımcılar açısından güvenli liman olmaya devam edeceğini aktaran Başkan Buyrukçu, savaş sebeiyle ticaret gemilerine kapalı olan Hürmüz Boğazı nedeniyle petroldeki arz açığının bu düşüşü hızlandırdığını belirterek, altının önümüzdeki günlerde eski seviyelerine döneceğini vurguladı ve konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Altın güvenli liman olmaya devam edecektir, ilerleyen günlerde seviye seviye aynı noktalara gelmeye devam edecektir. Petrolde ciddi bir arz açığı var bunun nedeni büyük yatırımcılar demek doğu olur. Benim tahminim altının önümüzdeki aylarda normal bir seviyeye geleceği yönündedir.”