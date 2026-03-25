Son Mühür- İzmir’in köklü sanat duraklarından biri olan Türk-Amerikan Derneği, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesindeki genç yeteneklerin ve mezunların yaratıcı dünyasına kapılarını açtı. "Serüven" ismiyle sanatseverlerin beğenisine sunulan karma sergi, Alsancak’taki dernek binasında düzenlenen görkemli bir açılış kokteyli ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Akademik birikimin estetik bir dışavurumu niteliğinde olan organizasyon, açılış gününde sanat camiasından ve akademik çevrelerden yoğun ilgi görerek kentin kültür ajandasında üst sıralara yerleşti.

75 sanatçıdan disiplinler arası görsel şölen

Genç sanatçıların yaratım süreçlerindeki sanatsal duraklarını ve arayışlarını simgeleyen sergi, kapsayıcı yapısıyla dikkat çekiyor. Tam 75 farklı sanatçının imzasını taşıyan 75 özgün eserin yer aldığı seçki, izleyicilere disiplinler arası geniş bir ufuk sunuyor. Resimden heykele, fotoğraftan dijital tasarıma kadar sanatın pek çok farklı dalını tek bir çatı altında birleştiren "Serüven", modern tekniklerin geleneksel formlarla harmanlandığı seçkin bir koleksiyonu yansıtıyor. Disiplinler arası bu etkileşim, İzmirli sanat tutkunlarından tam not alırken, her bir eserin kendine has hikayesi ziyaretçileri derin bir düşünsel yolculuğa çıkarıyor.

Akademik derinlik ve sanatsal kimliğin buluşması

Serginin küratörlüğünü yürüten DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu, açılış konuşmasında serginin mutfak aşamasına ve akademik temellerine değindi. Öğrencilerin sadece teknik yetkinliklerini değil, aynı zamanda felsefi derinliklerini de bu platformda sergilediklerini belirten Koştumoğlu, "Serüven" başlığının her sanatçının kendi iç dünyasındaki keşif sürecini temsil ettiğini vurguladı. Akademik kuramların pratikle can bulduğu bu serginin, üniversite ile kent kültürü arasında sarsılmaz bir köprü kurduğunu ifade eden usta akademisyen, gençlerin cesur ve özgün yaklaşımlarının geleceğin sanat dünyasına yön vereceğini dile getirdi.

Üniversite ve kent kültürü arasında sanat köprüsü

Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu, Güzel Sanatlar Enstitüsü olarak temel vizyonlarının öğrencileri çok yönlü düşünmeye sevk etmek olduğunu belirtti. Farklı bakış açılarının bir araya gelerek oluşturduğu bu kolektif bütünün, genç sanatçıların profesyonel dünyada bırakacakları ilk önemli izler olduğunu söyleyen Koştumoğlu, akademik disiplin ile sanatsal üretimin iç içe geçmesinin önemine dikkat çekti. Bu tür organizasyonların öğrencilerin özgüvenini ve görünürlüğünü artırdığını belirten küratör, serginin aynı zamanda İzmir’in entelektüel birikimine de önemli bir katkı sunduğunu ifade etti.

Sanatseverler için ziyaret takvimi: 3 Nisan son gün

Genç yeteneklerin sanatsal serüvenlerine tanıklık etmek isteyenler için geri sayım başladı. "Serüven" karma sergisi, 24 Mart’tan itibaren 3 Nisan 2026 tarihine kadar İzmir Türk-Amerikan Derneği Sergi Salonunda sanat tutkunlarını ağırlamaya devam edecek. Hafta boyunca açık kalacak olan sergi, dijital tasarımdan plastik sanatlara kadar geniş bir yelpazeyi keşfetmek ve geleceğin usta sanatçılarıyla bugünden tanışmak isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat niteliği taşıyor.

