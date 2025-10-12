Son Mühür- Muğla’nın Köyceğiz ilçesi bu sabah saat 06.40 civarında 4,1 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Deprem kısa süreli paniğe yol açarken, vatandaşlar özellikle sabah erken saatlerde sarsıntıyı hissederek tedirgin oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, depremin merkez üssü Köyceğiz olarak kaydedildi ve yerin 12,04 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Naci Görür’den dikkan çeken uyarı!

Depremin ardından sosyal medyada açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki fay hatlarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Görür, paylaşımında şunları kaydetti: “Yaklaşık 2 saat önce Avcılar-Ula (Muğla) hattında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bu sarsıntı, Muğla Fay Zonu’nun kara içi devamında ve kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan isimsiz bir fayın kesim noktasında oluştu. Söz konusu fay düşey atımlı ve Batı Anadolu kuzey-güney doğrultusunda gerilmeye devam ediyor. Sevgiyle.”

Uzman uyarısı, bölgedeki halkı olası artçı depremler konusunda dikkatli olmaya çağırırken, yetkililer de vatandaşları tedbirli olmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıyor.