Akmanlar köyünde yaşayan Esra Lermi Sabancı, eşinin hobi olarak başladığı arıcılığı profesyonel bir işe dönüştürerek 3 yılda 200 kovana ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığının destek programlarından yararlanan Sabancı, bugün yıllık 2 ton kestane balı üreterek hem kendi işinin patronu oldu hem de çevresine ilham verdi.

41 yaşındaki Sabancı, Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunu. Evliliğinin ardından eşi Teoman Sabancı’nın hobi olarak yaptığı arıcılığa merak saldı. Zamanla bu ilgisini mesleğe dönüştürmeye karar veren Sabancı, “Uzman Eller Projesi” kapsamında yüzde 70’i hibe, yaklaşık 300 bin lira yatırımla 150 arılı kovan desteği aldı.

Geçen yıl da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’na başvurarak yüzde 70 hibe ile 700 bin liralık yeni yatırım yapan Sabancı, kovan sayısını 200’e çıkardı. Ayrıca ekipmanlarını da genişleterek süzme, dinlendirme ve depolama tesislerini yeniledi.

“Arıcılıkta kendimi iyi hissediyorum”

Arıcılığın doğa ile iç içe, keyifli bir meslek olduğunu anlatan Esra Lermi Sabancı, “Eşim arıcılıkla uğraşıyordu, ben de ilgilenmeye başladım. Zamanla bu işi büyütmek istediğimi söyledim. Bakanlığın destekleriyle kovan sayımı önce 150’ye, sonra 200’e çıkardım. Şimdi gezgin arıcılık yapıyorum, kestane ağaçlarının bulunduğu yüksek bölgelere arılarımı taşıyorum.” dedi.

Sabancı, yılda ortalama 2 ton kestane balı ve polen ürettiklerini belirterek, “Bal sağımı, paketleme, arı bakımı… Hepsiyle kendim ilgileniyorum. Arıcılığı çok seviyorum. Çocuk bakar gibi arı bakarım. Kadınlar genelde arı sokmasından korkuyor ama alışınca bu işin ne kadar zevkli olduğunu anlıyorsunuz.” diye konuştu.

Kovan sayısını artırmak ve kraliçe arı üretimine yönelmek istediğini dile getiren Sabancı, “Belki 300 kovana ulaşabilirim. Arıcılık bana hem özgüven hem de ekonomik kazanç sağladı. İyi ki başlamışım.” ifadelerini kullandı.

“Eşim azmiyle başardı”

Eşi Teoman Sabancı ise marangoz atölyesinde çalıştığını, arıcılıkla hobi olarak ilgilendiğini söyledi. Eşinin azmi sayesinde işi profesyonel boyuta taşıdığını vurgulayan Sabancı, “Devletin destekleriyle işini büyüttü. 200 kovana kadar çıkabileceğini açıkçası beklemiyordum ama başardı. Arı bakımı, sağımı, paketleme, satış hepsini kendi yapıyor. Gurur duyuyorum.” dedi.