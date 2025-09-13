Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bir maden ocağında dün meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi’ndeki bulunan maden ocağında dün göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçileri kurtarma çalışmaları ikinci gününde sürüyor. Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sahada görev yaparken, maden işçileri de çalışmalara destek veriyor.

“Bir işçimiz diz altına, diğer işçimiz beline kadar gömülü”

Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, ekiplerin kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Mahsur kalan işçilerle ilk andan itibaren iletişim hâlinde olduklarını aktaran Cankaloğlu, “Ekiplerimiz işçilerle konuşuyor. Şu an sağlıklarında kötüye giden bir durum yok. İnşallah kısa sürede arkadaşları çıkarmayı umut ediyoruz. Bir işçimiz diz altına, diğer işçimiz ise beline kadar gömülü. Önlerindeki malzemeleri ve taşları kaldırdığımızda kurtarabileceğiz” dedi.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını hatırlatan Kaymakam Cankaloğlu, “Önceliğimiz işçileri sağ salim çıkarmak. Ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülecek. Olayın ardından gerekli kapatma cezası, inceleme ve denetleme faaliyetleri devam edecek” ifadelerini kullandı.