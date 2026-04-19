Son Mühür- Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 ismin gözaltına alınması sonrası en dikkat çeken çıkış Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

Artık oturup seyretme devri bitmeli...



İlerici Küresel Seferberlik (GPM) toplantısına katılmak üzere İspanya’nın Barselona kentine giden CHP lideri Özgür Özel'e seslenen Yavaş,

"Artık bu operasyonları seyredemeyiz. Trol gruplarında belediye başkanlarımıza 'Sıra sana geldi' diye tehditvari konuşmalar yapılıyor.

Genel Başkanımız İspanya'dan dönünce topluca bir karar almamız ve bu kararı tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor." mesajı vermişti.

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma ve Mansur Yavaş'ın açıklamalarına dikkat çeken gazeteci Nevşin Mengü, CHP'nin miting politikalarıyla ilgili bir tartışmanın başlayacağına işaret etti.

''Ataşehir'e düzenlenen operasyon önemli bir dönüm noktası'' hatırlatmasında bulunan Mengü,

''Onursal Adıgüzel, Ekrem İmamoğlu'ndan ziyade Genel Merkeze yakın bir isim. Yıllar Kılıçdaroğlu ile de çalıştı. Değişim döneminde Özgür Özel ve yakın çevresiyle hareket etmeye başladı.

Bundan sonra operasyonun yönünün daha fazla CHP Genel Merkezine döneceği anlaşılıyor.

Mansur Yavaş'ın çıkışına dikkat...



Mansur Yavaş'ın çıkışı çok önemli. Yeter artık Genel Merkez bir strateji çizmeli diyor. Yavaş kameraların karşısına geçerek CHP yönetimine seslenmeyi seçtiğine göre, bu zamana kadar yaptığı bu çağrıların bir yere varmadığını ve en azından Yavaş'ın bildiği bir stratejinin olmadığını anlıyoruz.



Özgür Özel Barcelona'dan röportaj vererek il il gezerek miting yapmaya devam edeceğini söyledi.

Parti içinde bu mitinglerle bir yere varılıp varılmadığı konusunda ciddi şüphe güvensizlik var'' değerlendirmesinde bulundu.