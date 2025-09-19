İzmir Körfezi’nde daha önce sık rastlanan ahtapotlar, son yıllarda sayılarının azalmasıyla bilim insanlarının dikkatini çekti. Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Ali Ulaş ve ekibi, ahtapotların korunması ve popülasyonlarının artırılması amacıyla önemli bir çalışma başlattı. Araştırma kapsamında körfeze yerleştirilen yapay resifler, ahtapotlara yeni yaşam ve üreme alanları sunmayı hedefliyor.

Yapay resiflerle yeni yuvalar oluşturuluyor

Prof. Dr. Ulaş, ahtapotların aşırı avlanma, iklim değişikliği ve besin zincirindeki kayıplar nedeniyle sayılarının hızla azaldığını vurguladı. Bu duruma çözüm olarak yapay resifler tasarladıklarını belirten Ulaş, “Yapay resifler, doğal kayalık habitatları taklit ederek canlıların yerleşmesine imkan sağlıyor. Dünyada 1950’lerden bu yana kullanılan bu yöntem, Türkiye’de 1980’lerden itibaren Ege Üniversitesi öncülüğünde uygulanıyor” dedi.

Ahtapot habitat bağımlısı bir tür

Deniz zemininde belirli alanları koruma ve balıklar ile diğer deniz canlılarına saklanma alanı sağlama amacıyla yapay resifler yaygın olarak kullanılıyor. Prof. Dr. Ulaş, ahtapotların zeki ve habitat bağımlısı olduğunu belirterek, “Ahtapot, yuvası ve saklanabileceği alanlar yoksa tehdit altında hissediyor ve o bölgede yaşamıyor.

Bu nedenle yapay yuva modülleri geliştirdik. Betondan ürettiğimiz yuvalara çömlek yerleştirerek kimyasal etkileri minimize ettik. Blokları ise dalgıçlar ve vinçlerle denize yerleştirdik” açıklamasında bulundu.

Bakanlık destekli ahtapot yapay resif projesi

İzmir Körfezi’nde ahtapotlar, eylül-ekim aylarında kıyılara gelmeye başlıyor ve kış dönemini suda geçiriyor. Prof. Dr. Ulaş, “Yapay resifler, ahtapotlar için yeni üreme alanları oluşturuyor.

Bu sayede hem balıkçılar için kaynak sağlanıyor hem de popülasyon artışı destekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da üretimdeki düşüş nedeniyle İzmir Körfezi, Foça, Karaburun ve Urla hattında Ahtapot Yapay Resif Projesi planladı” dedi.