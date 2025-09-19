Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Kara’nın yürütücüsü olduğu “HIV Enfeksiyonunun Erken Tanısında Tarama, Antijen / Antikor Ayrımı ve Doğrulama Testlerini Birleştiren 3 Boyutlu Baskı (3B) Yöntemi ile Üretilmiş Elektrokimyasal Tabanlı Prototip Biyosensör Geliştirilmesi” başlıklı proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’ndan (TÜSEB) destek almaya hak kazandı.

Rektör Budak’tan destek ve tebrik

Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Tam akredite, öğrenci odaklı, sağlık temalı araştırma üniversitemiz, insan ve toplum sağlığını ilgilendiren yenilikçi projeler üretmeye devam ediyor. HIV enfeksiyonunun erken tanısına yönelik bu önemli çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Pınar Kara ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

HIV enfeksiyonunda hızlı tanıya katkı

Prof. Dr. Pınar Kara, HIV enfeksiyonunun dünyada ve Türkiye’de ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, “HIV’in hızlı ve doğru tanısı, özellikle ulaşılması zor topluluklarda büyük önem taşıyor. Projemiz kapsamında HIV-1 ve HIV-2 virüslerini aynı anda ayırabilen, antijen/antikor ayrımı ile doğrulama testlerini bir araya getiren 3D baskılı çoklu platform tabanlı nanobiyosensör geliştirilecektir. Bu test sayesinde tanıda karşılaşılan güçlüklerin aşılması ve HIV pandemisinin sonlandırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

Hedef: Erken ve doğru tanı

Yeni biyosensörün, HIV enfeksiyonunun erken dönemde tespit edilmesine imkan vereceği, özellikle test imkanına ulaşmakta zorluk çeken topluluklarda kullanılmasının planlandığı belirtildi. Projenin, hem halk sağlığına hem de bilim dünyasına önemli katkılar sunması bekleniyor.