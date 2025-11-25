İstanbul'da etkili olan elverişsiz hava koşulları, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başta vapur hatları olmak üzere, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinde de iptaller yaşandı. Şehir Hatları ve İDO’nun resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyurularla, bazı seferlerin geçici olarak durdurulduğu yolculara bildirildi.

Deniz otobüslerinde kapsamlı iptaller

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından yapılan açıklamada, olumsuz seyreden hava şartları nedeniyle Yalova-Pendik hattındaki seferlerde önemli iptallerin olduğu belirtildi. İDO, özellikle sabah saatlerindeki bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu:

Sabah 08.00'deki Yalova-Pendik seferi gerçekleştirilemedi.

09.00'daki Pendik-Yalova seferi de iptal edilenler arasındaydı.

Ayrıca İDO, Yalova-Pendik hattında saat 10.00'dan akşam 20.00'ye kadar planlanan tüm seferlerin, yeni bir bilgilendirme yapılana kadar durdurulduğunu açıkladı. Bu durum, özellikle şehirlerarası deniz ulaşımını kullanan yolcular için aksaklıklara neden oldu.

Şehir Hatları'nda sabah yoğunluğuna hava engeli

İstanbul içi deniz taşımacılığının önemli bir parçası olan Şehir Hatları da aynı gerekçeyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağını duyurdu. Kuruluş, internet sayfası üzerinden yayınladığı mesajda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır" ifadesine yer verdi. İptal edilen Şehir Hatları seferleri şu şekilde sıralandı:

06.15 ve 06.50 saatlerindeki Beykoz-Eminönü hattı seferleri.

Sabah 07.00'deki Beykoz-Eminönü güzergahı seferi.

07.05'te kalkması planlanan Sarıyer-Eminönü seferi.

07.25 Beykoz-Üsküdar seferi.

Sefer düzenlemelerinde kritik uyarı

Yetkililer, sabah erken saatlerdeki deniz ulaşımını kullanmayı planlayan İstanbullu vatandaşların, seyahate çıkmadan önce Şehir Hatları ve İDO'nun internet sitelerini veya mobil uygulamalarını kontrol etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Olumsuz hava koşullarının seyrine göre gün içinde yeni iptal veya gecikme kararları alınabileceği belirtildi.