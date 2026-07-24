Son Mühür/ Beste Temel- Radyo Ege’de Balamir Yıldızın sunduğu ‘’Yol Saati’’ programına telefonla katılan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Demet Sağıroğlu oldu, İzmir sevgisinden 90’li yıllara duyduğu özleme, unutulmaz eserlerinin genç sanatçılarla yeniden buluşacağı projelerden müzik eğitimine ve sektördeki yapay zeka kullanımına kadar uzanan pek çok konuda kapsamlı açıklamalarda bulundu.

"Gençken zaman hızlı geçiyordu"

Sunucu Balamir Yıldız’ın, şarkılarıyla büyüyen bir dinleyici olarak duyduğu gururu paylaşıp ‘’En çok neyi özlediniz?’’ sorusu üzerinde Sağıroğlu geçmiş dönemlerdeki birlikteliklere ve sahne atmosferine vurgu yaptı:

‘’Ben gençken zaman daha hızlı geçiyordu. Daha fazla konserlerimiz vardı, halkla daha çok buluşuyorduk. Ben onları özlüyorum. Müzisyenler ile hep bir aradaydık. Dostlarımı, büyüklerimi, abilerimi, ablalarımı özlüyorum. Kimileri bizleri terk etti gitti. O samimi, içten yaptıkları eserleri özlüyorum. ‘’

‘’Arnavut Kaldırımı’nı yazarken ‘Kaldırım’ sözünü yargılayanlar olmuştu’’

Eserlerinin zamansızlığını samimiyet ve duygusal gerçekliğe bağlayan sanatçı, sadece trend olduğu için şarkı yapmadığını belirterek klasikler arasına giren ‘’Arnavut Kaldırımı’’ şarkısının ve klibinin detaylarını paylaştı:

‘’Hepsi gönülden gelen şarkılar. Şimdi trend oldu diye yapılan şarkılar değil. Ben mesela ‘Arnavut Kaldırımı’nı’ yazarken ‘kaldırım’ falan çok değişik gelmişti dinleyenlere, bana ‘yok kaldırma’ demişlerdi. O öyle kaldı mesela. Klipteki Batuhan o zaman 4 yaşındaydı, şimdi 30 küsür yaşında. Batuhan ‘ömrüm seninle geçti’ diyor, kendisi de zaten sektörün içinde şu an oyuncu. O klip aynı zamanda Abdullah Uzun’un Türkiye’de yaptığı ilk çalışmadır.

Hit şarkılar yeniden geliyor, proje takvimi açıklandı

‘’Aşk Perisi’’ şarkısını Melis Fis ile yeniden yorumladıklarını ve Gökhan Özdemir yönetmenliğinde rengarenk bir klip çektiklerini ifade eden Sağıroğlu, önümüzdeki dönemde 1,5 ay aralıklarla yayınlanması planlanan düet ve cover projelerini açıkladı:

‘’İlk Melis’le başladı ‘Aşk Perisi’. Şimdi bir hafta içerisinde Çağan Şengül’le klip çekilecek. Sonra da Eylül başı gibi Derya Bedavacı’yla ‘Şikayetim Var’ geliyor. Hepsi çok özel isimler. Uğur Domay’la ‘Hazan Mevsimi’, Melek Mosso’yla ‘Savruldum’ ve Zeynep Bastık’la da ‘Arnavut Kaldırımı’ gelecek. Bunların hepsini 2 aya kalmadan 1,5 ay aralarla çıkarmak istiyoruz. Sıralamayı bu şekilde düşünüyoruz.

Kayahan ve Uzay Heparı ile unutulmaz zamanlar

Müzikal kariyerinin akademik altyapısından ve birlikte çalıştığı önemli isimlerden bahseden şarkıcı, şöyle konuştu:

"Ben Bilkent Opera okudum, daha sonra İTÜ’de Türk Sanat Müziği okudum. Sonra da popa geçiş yaptım zaten. 4,5 sene Kayahan Abi ile vokal yaptım. Orada sahne duruşu, beste yazımı gibi birçok şey öğrendim. Tabii ki benim müzik anlayışıma ve duruşuma etki etti. O sırada Uzay ile tanışmıştım. Uzay'cım benim, Allah rahmet eylesin... Uzay’ın yaptığı ilk prodüksiyon benim prodüksiyonumdur, 'Kınalı Bebek' albümüdür. Orada da farklı bir kapı açıldı tabii. Hepsiyle çalışmaktan onur duydum. Müzikle yaşamaya devam diyoruz; ben hiçbir zaman popülariteyi düşünerek yazmıyorum. Bir dönem Amerika’ya gittiğimde de yazmıştım."

"Şarkı introlarının kısaltılmasına karşıyım, yapay zeka büyük bir aldatma"

Günümüz müzik endüstrisindeki değişimleri ve yapay zeka kullanımını eleştiren Demet Sağıroğlu, değerlendirmelerini şu sözlerle tamamladı:

"Ben şarkıların introlarının kısa tutulmasına, şarkıların kısaltılmasına karşıyım. Duygunun hissini, enstrümanların verdiği sinerjiyi sunmak çok farklı bir şeydir. Çok değerli müzisyenlerin kattığı büyük bir katkı var introlarda. Mesela 'Arnavut Kaldırımı'nın introsu olmasa olur muydu? Yapay zekanın çok büyük bir eksi olduğunu düşünüyorum. Artık bir aldatma içindeyiz, bunlar çok ürkütücü. Ama sevindirici olan şu ki, 20-25 yaşındaki gençlerimiz bu şarkıları dinliyor, biliyorlar ve bu ruha kesinlikle yabancı değiller."