TFF 3’üncü Lig’de mücadele eden Altay’da gözler bir yandan yönetim krizine bir yandan da sahaya çevrildi. Kulüp Başkanı Sinan Kanlı’nın görevi bırakmaya hazırlandığı İzmir temsilcisinde, yönetimi devralmak için çalışma yürüten İstanbul merkezli grubun durumu hafta sonu yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak. Söz konusu grubun yönetimi devralmaması durumunda ise siyah-beyazlı kulübe kayyum atanması gündeme gelecek.

Sahaya U19 takviyeli kadro çıkacak

Yönetim kanadındaki tüm belirsizliklere ve olası kayyum ihtimaline rağmen Altay, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden başlayacak. Siyah-beyazlıların, yönetim sürecinde çıkacak sonuç ne olursa olsun pazartesi günü sahaya inerek antrenman startı vereceği aktarıldı. Kadrodan ayrılan oyuncuların boşluğu ise altyapıdan U19 takımı oyuncularının A takıma dahil edilmesiyle doldurulacak.