Son Mühür- Ünlü şarkıcı Demet Akalın, uzun süredir evinde 5 bin TL gibi düşük bir bedelle oturan pilot kiracısıyla anlaşmazlık yaşadığını açıkladı. Akalın, kiracısından evi boşaltmasını istediğini ancak olumsuz yanıt aldığını belirtti.

“O paraya artık bir mekanda yemek yeniyor”

Akalın, canlı yayında yaşadıklarını anlatarak isyan etmişti. Ünlü şarkıcı açıklamasında şunları söyledi: “Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. O paraya artık bir mekanda yemek yeniyor.

Ben bunu yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak, emlakçıya gidip ‘Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim’ demiş. Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, 10-12 saat ayakta bekliyordum.

Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. O evi krediyle ödedim. Sen gidip ‘programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim’ diyeceksin.” Ünlü isim, sorunu bir türlü çözemeyince çareyi evi satışa çıkarmakta bulmuştu.

“Kiracı yüzünden geçen yıl evi yok paraya sattım”

Demet Akalın, Müge Dağıstanlı’ya yaptığı açıklamada yaşadığı mağduriyeti yeniden dile getirdi. Akalın, kiracı krizi nedeniyle evini değerinin çok altında satmak zorunda kaldığını belirterek şunları söyledi:

“Kiracı yüzünden evi ‘yok paraya’ geçen yıl sattım. Emeklerime yazık oldu. İki evim var, sırf bu yüzden kiraya vermiyorum. Israrla boş tutuyorum. Bir daha o stres ve gerginlikle uğraşamam.”

Artık evlerini kiraya vermiyor

Yaşadığı süreçten yorulduğunu ifade eden Akalın, bundan sonra kiraya vermek yerine evlerini boş tutmayı tercih ettiğini belirtti. Ünlü şarkıcının açıklamaları, son dönemde artan kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarını yeniden gündeme taşıdı.