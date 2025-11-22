Son Mühür- Şarkıcı Ebru Gündeş, Şubat 2024’te Dubai’de evlendiği ve kendisinden 12 yaş küçük olan iş insanı Murat Özdemir ile iki ay önce yollarını ayırmıştı. Gündeş, ayrılığın ardından “fikir ayrılıkları” yaşadıklarını belirterek boşanma kararını duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı, önceki gün sosyal medya hesabından mavi kazak ve pantolonlarla verdiği pozunu “Mavi de huydur bizde” notuyla paylaşarak yeniden gündeme geldi.

Takılardan çok konuşulan paylaşım

Gündeş’in gönderisi kısa sürede geniş ilgi görürken, takipçilerin odağı kıyafetler değil, ünlü şarkıcının taktığı lüks takılar oldu. Paylaşımda yer alan mücevherlerin toplam bedeli adeta küçük bir serveti buluyor.

Su yolu kolyesi 150 bin dolar

Ebru Gündeş’in boynundaki su yolu kolyesinin fiyatı yaklaşık 150 bin dolar.

Çift sıralı kolye 40 bin dolar

Paylaşımda yer alan bir diğer kolyenin değeri ise yaklaşık 40 bin dolar.

Rolex marka saat 86 bin 200 Euro

Ünlü şarkıcının bileğinde taşıdığı Rolex saatinin fiyatı 86 bin 200 Euro seviyesinde.

Tek taş yüzük 200 bin dolar

Gündeş’in paylaşımında dikkat çeken bir diğer parça, değeri 200 bin dolar olan tek taş yüzüğü oldu.

Küpeler 15 bin dolar

Ebru Gündeş’in küpelerinin bedelinin de yaklaşık 15 bin dolar olduğu biliniyor.

Bilezikler küçük bir servet

Gündeş’in bileziklerinden biri 28 bin dolar, diğeri ise 45 bin dolar değerinde.