Poğaça, ekmek ve pide yaparken hamurun kabarması bazen beklenenden uzun sürüyor. Özellikle ortam serinse maya daha yavaş çalışıyor. Mutfakta kullanılan basit bir yöntem ise bu noktada devreye giriyor. Yöntem için yalnızca metal bir kaşık ve sıcak su gerekiyor. Amaç, maya karışımının sıcaklığını desteklemek.

Metal kaşık birkaç saniye sıcak suda bekletiliyor

Bir bardağa sıcak su dolduruluyor ve metal kaşık birkaç saniye suyun içinde tutuluyor. Ardından çıkarılan kaşık tamamen kurulanıyor. Burada önemli bir ayrıntı var. Kaşık doğrudan ocakta veya ateşte ısıtılmıyor. Aşırı sıcak metal, maya açısından uygun olmayan bir sıcaklığa yol açabilir.

Ilık maya karışımı kaşıkla karıştırılıyor

Isıtılıp kurulanan kaşık, ılık su veya süt ile hazırlanan maya karışımına daldırılıyor. Karışım nazik hareketlerle karıştırılıyor. Ardından elenmiş un azar azar ekleniyor ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilene kadar yoğurma işlemine devam ediliyor.

Hamur ılık ve hava akımı olmayan yerde bekletiliyor

Yoğurma tamamlanınca kabın üzeri streç film ya da nemli bezle kapatılıyor. Hamur, hava akımı bulunmayan ılık bir noktada mayalanmaya bırakılıyor.

Hamurun hacmi yaklaşık iki katına ulaştığında şekillendirme aşamasına geçiliyor. Isıtılmış kaşık yöntemi de özellikle soğuk havalarda maya karışımının sıcaklığını desteklemek için kullanılan pratik bir mutfak püf noktası olarak öne çıkıyor.