Arama motorlarında "Hamal dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda ve konusu ne?" sorusunu soruşturan izleyiciler, okuma provasının ardından takvime odaklandı. Okuma provasını başarıyla tamamlayan dev prodüksiyon, geçmişin ağır yükünü sırtlanan bir adam ile hayata tutunmaya çalışan bir kadının kesişen yollarını ekrana taşıyor. Bekleyiş hız kazandı.

Yapımcılığını Oktay Kaynarca ile Onur Kaynarca'nın üstlendiği proje, usta isimleri aynı sette buluşturarak sonbahar yayın dönemine damga vurmayı hedefliyor. Tanıtım çekimleri Bozdağ Platoları'nda tamamlanan yapım, zengin prodüksiyonuyla şimdiden reyting yarışının iddialı adayları arasına giriyor. Gözler kanala çevrildi.

Hamal dizisi ne zaman başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak?

Hamal dizisi Ekim 2026 ayı içerisinde ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Eylül ayı içerisinde resmi çekimlerine start veren yapım ekibi, kurgu aşamasının ardından ilk bölümü ekrana sürecek. Kanal yönetimi henüz kesin yayın gününü ilan etmese de projenin ekim ayının ilk haftalarında prime-time kuşağında yayına girmesi planlanıyor. Geri sayım başladı.

Hamal dizisinin konusu ne ve nerede çekiliyor?

Dizi, yıllarca Eminönü'nün tarihi hanlarında hamallık yapan ve geçmişte "Harputlu Kemal" namıyla tanınan bir adamın kefaret mücadelesini anlatıyor.

Yıllar önce işlediği ağır bir günahın gölgesinde yaşamını sürdüren Kemal, geçimini şarkıcılıkla sağlayan Hayat ile karşılaşınca kendisini köklü bir güç savaşının tam ortasında buluyor. Tarihi hanlardan plazalara sıçrayan bu çatışma, kentin yeraltı ilişkileri ile zengin ailelerin hesaplaşmasını gözler önüne seriyor. Çekim mekanlarında ise Tarihi Yarımada sokakları ve Eminönü çarşıları doğal plato görevi görüyor. Gerilim tırmanıyor.

Hamal dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Mustafa Şevki Doğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Kerem Deren ile yazı ekibinin kaleme aldığı yapım, tecrübeli aktörleri dinamik isimlerle harmanlıyor:

Oyuncu Canlandırdığı Karakter Rolün Hikayedeki Konumu Oktay Kaynarca Hamal Kemal Geçmişi sırlarla dolu hamal Fahriye Evcen Hayat Şarkıcılıkla tutunan fedakar kadın Caner Cindoruk Egemen Güç peşindeki hırslı iş insanı Erdal Özyağcılar Derviş Çevresine yol gösteren bilge Sarp Akkaya Falke Karanlık dünyanın tekinsiz figürü

Burak Tozkoparan, Zeynep Kankonde, Yiğit Uçan ve Hakan Karsak gibi isimlerin de kadrosunda yer bulduğu yapım, ilk bölüm tanıtımlarıyla şimdiden sosyal medyayı salladı. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Fahriye Evcen ile Oktay Kaynarca'nın sergileyeceği ekran uyumu, dram ve aksiyon severleri ekran başına topluyor. Nefesler tutuldu.