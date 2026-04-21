Son Mühür- İzmir, baharın tadını bisiklet coşkusuyla yaşamayı planlıyor. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı olan Çeşme-Selçuk için start verildi.

Sporcuların mücadele edeceği büyük düzenleme öncesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü, sporcuların güvenliğini sağlamak ve şehir trafiğini revize etmek için ayrıntılı plan yapıldı.

Yarış 26 Nisan sabahı başlayacak

Yarış, 26 Nisan Pazar sabahı saat 10.50’de Çeşme Kalesi’nin ambiyansında başlayacak. Start çizgisinden başlayacak bisikletçiler, Çeşme’den Selçuk’a giden zorlu güzergahı takip edecekler.

Yarışın sorunsuz yapılabilmesi için Çeşme ile İzmir arasındaki ana karayolu öncelikli olmak üzere, parkur üstündeki bağlantı yollarında parça parça trafik kısıtlamaları yapılacak.

Trafik kısıtlamalarına tabi bölgeler hangileri?

Güvenlik ekipleri tarafından paylaşılan bilgilere göre, yarış grubu geçiş yaparken bölgelerdeki yollar aralıklarla trafiğe kapatılacak ya da kontrollü geçiş yapılacak;

Kutlu Aktaş Barajı ve Germiyan Mahallesi çevresi,

Urla ve Güzelbahçe hattı,

Seferihisar, Doğanbey, Ürkmez hattı,

Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli sahil yolu.

Sporcular, sahil şeridinden giderek Pamucak üzerinden Selçuk’a adım atabilecekler. Yarışın bitimi ise Selçuk ilçe merkezindeki İsa Bey Camii kavşağında olacak.