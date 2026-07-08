Son Mühür- Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay; Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Yalova illerinden gelen resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip gazete ve internet haber sitesi temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantıda sektördeki gelişmeler, dijital dönüşüm ve kurumsal iş birliklerinden bahsedildi. Ayrıca yerel basının kamuoyunu doğru bilgilendirmedeki rolü de es geçilmedi.

Bölge basınına 526 milyon lirayı aşan mali destek

Toplantıda Genel Müdür Çay, Bursa Bölge Müdürlüğü görev alanındaki medya kuruluşlarına sağlanan mali verilere ilişkin önemli rakamlar paylaştı. 2025 yılında gazete ve internet haber sitelerine 526 milyon Türk lirasının üzerinde destek sağlandığını açıkladı.

2026 yılı hedeflerinin bu çıtayı daha da yukarı taşımak olduğunu vurgulayan Çay, "Şu an itibarıyla 328 milyon liraya ulaşan bu rakamın, yıl sonunda yeniden değerleme ve enflasyon oranları gözetilerek geçmiş yılı aşmasını bekliyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞKUR protokolü

Sektörün kanayan yaralarından birinin de müjdesini veren Çay “Aktif İşgücü Hizmetleri İş Birliği Protokolü”nün detaylarını paylaştı. Konuya ilişkin açıklamalarında protokol kapsamında düzenlenecek işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve gelişim uygulamalarıyla basın sektöründe istihdamın destekleneceğini de belirtti.

Sürecin teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından sistemin hızla sektörün kullanımına sunulacağını kaydetti. Ayrıca üniversitelerle yapılan protokoller sayesinde bu yıl 60'ın üzerinde öğrenciye staj imkanı sağlandığını hatırlatarak yerel basından da genç istihdamı için staj olanaklarını artırmalarını istedi.

Denetimde yeni dönem: "Önce rehberlik, sonra denetim"

BİK Analitik sisteminin ikinci versiyonunun hayata geçirildiğini belirten Genel Müdür Çay, denetim sürecine de değindi. Denetimlerin dijital ortama aktarılarak kolaylaştırılacağını vurgulayan Çay, "Bakış açımız, rehberliğin olmadığı bir denetimin eksik olduğudur. Bu nedenle öncelikle rehberlik çalışmalarını hakkıyla yerine getirmeyi, ardından denetim süreçlerini yürütmeyi doğru buluyoruz" şeklinde konuştu.

15 Temmuz manşetleri TBMM'de sergilenecek

Son olarak 15 Temmuz’un 10’uncu yıl dönümü kapsamında yürütülen “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Hafızası Atölyesi” çalışmaları da toplantının konuusu oldu. Yedi bölgedeki yedi üniversitede akademisyenler, yerel ve ulusal basın temsilcilerinin katkılarıyla öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmaların, 15 Temmuz’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenecek prestijli bir sergiyle kamuoyuna sunulacağını aktardı.

Sektör buluşmasında Genel Müdür Çay’a; Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş, Kurumsal İletişim Müdürü Emre Tosun, Destek Hizmetleri Müdürü Füsun Diktaş, Bilgi Teknolojileri Müdürü Muhammed Turan ve Bursa Bölge Müdürü Gökhan Eren eşlik etti.