Son Mühür- Bursa Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim gören binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren önemli bir yönetmelik değişikliği Resmî Gazete’de yayımlandı. 9 Temmuz 2026 tarihli ve 33305 sayılı Resmî Gazete’de yer alan düzenleme ile birlikte yüksek lisans ve doktora süreçlerinde dikkat çeken yenilikler getirildi.

Eşdeğer programlar için %80 sınırı getirildi

Yapılan değişikliklerle birlikte hem tez danışmanlığı sistemi hem de mezuniyet süreci yeniden düzenlendi. “Eşdeğer diploma programı” tanımının eklenmesi ve doktora programlarına öğrenci alımına ilişkin yeni kriterler tartışma da yatırabilecek düzeyde. Buna göre isimleri aynı olan ya da içeriklerinin en az yüzde 80’i aynı olan lisansüstü programlar eşdeğer sayılacak.

Afet, salgın ve doğum durumlarında ek süre müjdesi

Yeni yönetmeliğe göre afet ve salgın gibi olağanüstü durumlarda tez aşamasındaki öğrencilere en fazla iki dönem ek süre verilebilecek. Üstelik bu süreler azami süreden sayılmayacak. Ayrıca doğum yapan kadın lisansüstü öğrencilere de talepleri halinde doğum sonrası iki dönem ek süre hakkı tanındı. Bu düzenleme özellikle kadın öğrenciler açısından önemli bir hak olarak değerlendiriliyor.