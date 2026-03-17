Siyasette gerilim dolu günler yaşanmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün yaptığı açıklamayla Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığıyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Özel'in bu açıklamaları ve iddiaları siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. Özel'in açıklamalarına AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan sert sözlerle yanıt verdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Bugün, Silivri diktatörlüğünün eline tutturduğu yalanları okuyan Silivri rehini Özgür Özel, pavyonlarda yapılan rüşvet pazarlığıyla Genel Başkan olmuştur.

Genel Başkanı olduğu Partinin İstanbul İl Binası da yolsuzluk parasıyla satın alınmıştır.

Ayrıca kendisi bugün savunduğu hırsızların ifadesiyle İmamoğlu'nun sevimli şempanzesidir."