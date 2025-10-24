Star TV’de yayınlanan Sahipsizler dizisi, son dönemde televizyon izleyicilerinin dikkatini çekiyor. Özellikle diziye yeni katılan Kevi ana karakteri sosyal medyada da sıkça konuşuluyor. İzleyenler, hem Kevi ana karakterinin hikayedeki yerini hem de ona hayat veren oyuncuyu merak ediyor.

Dizide topluluk içinde önemli bir yere sahip olan Kevi ana, olaylara yaklaşımı ve tutumu ile hikayenin akışına yön veren karakterler arasında yer alıyor. İzleyiciler, Kevi ana’nın lider karakteri ve otoriter duruşuyla dizinin öne çıkan isimlerinden biri olduğunu söylüyor.

Sahipsizler Kevi ana kimdir

Sahipsizler dizisinde Kevi ana, hikayede Devran karakterinin imam nikahlı eşinin büyüğü ve bir aşiret lideri olarak görülüyor. Toplumda otoriter ve koruyucu bir rolle ön plana çıkıyor. Kevi ana karakteri, geleneksel ve toplumsal değerlerin temsilcisi olarak gösteriliyor.

Kevi ana karakterini kim oynuyor

Başarılı oyuncu Suna Selen, dizide Kevi ana karakterine hayat veriyor. Selen’in sahne tecrübesi ve oyunculuğu, karakterin güçlü duruşunu ekrana taşıyor. Kevi ana’nın kararları ve liderliği hem diğer karakterler hem de izleyiciler üzerinde belirleyici etkiler yaratıyor.

Suna Selen kimdir

Suna Selen, 1939’da İstanbul’da doğdu. Babası avukat Hüsamettin Selen, annesi hukukçu Ahmed Cevdet Paşa’nın torunu Nimet Selen’dir. Lise eğitimini Beşiktaş Atatürk Lisesi’nde tamamladı ve belediye konservatuvarında tiyatro eğitimi aldı. Bir yıl hukuk fakültesinde okuyan Selen, daha sonra Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim bölümünde öğrenim gördü. 1959-60 sezonunda profesyonel olarak tiyatroya başladı ve pek çok oyunda başrol oynadı. Oyuncunun kariyerinde En İyi Kadın Oyuncu gibi önemli ödüller de yer alıyor. Suna Selen, Sahipsizler dizisinde Kevi ana karakteriyle televizyon dünyasında yeniden gündemde.

Sahipsizler dizisinde Kevi ana’nın otoritesi, hikayedeki gelişmeleri etkiliyor ve bu güçlü karakter, izleyicilerden yoğun ilgi görüyor. Suna Selen’in deneyimi ve oyunculuk gücü, Kevi ana’yı dizinin unutulmaz karakterleri arasına taşıyor.