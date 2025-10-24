Son Mühür / Alper Temiz - İzmir İli, Karaburun İlçesi Eğlenhoca Mahallesi 941 no.lu parsel üzerinde planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 10 Eylül 2025 tarihli ve 13512248 sayılı Olur’u ile onaylandı. Plan onayı, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. maddesi uyarınca gerçekleştirildi. Böylece proje sahasının imar planı süreci resmen tamamlanmış oldu.

Planlar bir ay süreyle askıda

İzmir Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu imar planları ile plan açıklama raporu 24 Ekim – 22 Kasım 2025 tarihleri arasında kamuoyunun incelemesine sunulacak.

Planlar, İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Bayraklı’daki hizmet binasında (Anadolu Caddesi No:41/2, 4. kat ilan panosu) ve aynı zamanda İl Müdürlüğü’nün internet sayfasında eş zamanlı olarak ilan edilecek.

Vatandaşlar, planlara ilişkin itiraz ve görüşlerini askı süresi boyunca ilgili mercilere iletebilecek.