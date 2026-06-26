Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Foça Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor. 27 Haziran Cumartesi günü, ilçedeki tiyatro sevenleri oldukça keyifli bir program bekliyor.

Foça Belediye Tiyatrosu bünyesindeki minik oyuncular ve tiyatro öğrencilerinin büyük bir özveriyle hazırlandığı üç ayrı gösteri, gün boyu Reha Midilli Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

'Elsa ve Kayıp Melodi'

Etkinlik programının ilk adımı saat 15.00’te atılıyor. "Elsa – Kayıp Melodi" isimli çocuk oyunu, izleyicileri renkli bir maceraya davet ediyor.

Elsa ile arkadaşlarının gizemli bir melodi peşindeki macerasını ele alan bu oyun, yalnızca eğlendirmekle kalmıyor arkadaşlık, cesaret ve umut gibi kavramları da minik izleyicilerin dünyasına taşıyor.

'Uzayda Yolculuk'

Günün ikinci durağında çocuklar, saat 16.00’da "Uzayda Yolculuk" adlı oyunla farklı gezegenlere konuk oluyor.

Oyun; ormandan denize, dondurma gezegeninden Dünya’ya kadar uzanan hikayesiyle, çevre bilincinden su tasarrufuna, sağlıklı beslenmeden arkadaşlığın kıymetine kadar hayatın içinden birçok konuyu eğlenceli bir dille çocuklarla buluşturuyor.

'Oyunculuk Dersi'

Akşam saat 20.00’de ise sahne, Foça Belediye Tiyatrosu öğrencilerinin oluyor. Erdal Dinçer’in hem kaleme alıp hem de yönettiği "Oyunculuk Dersi", tiyatro eğitiminin mutfağını ortaya koyuyor.

Tiradlar, sahne çalışmaları ve doğaçlamalar üzerinden anlatılan oyun, seyirciye tiyatronun perde arkasında nelerin olup bittiğini hem düşündürücü hem de neşeli bir dille aktarıyor.

Bütün Foçalılar davetli

Foça Belediye Tiyatrosu’nun genç yeteneklerinin bütün bir yıl boyunca emek vererek ortaya çıkardığı bu eserler, sanatın birleştirici gücünün bir kez daha altını çiziyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubu bu özel güne davetli.

Gösteri nerede ve saat kaçta olacak?

15.00: Elsa – Kayıp Melodi

16.00: Uzayda Yolculuk

20.00: Oyunculuk Dersi

Yer: Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi