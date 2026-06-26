Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Foça’da gerçekleşen "Gediz, Deniz ve Dip Çamuru" paneli, bölgenin en büyük çevre sorunlarından birini bilimsel yönden ele alındı.

Yerel yönetim ve sivil toplumun ortaklığıyla Beşkapılar Kalesi’nde bir araya gelen uzmanlar, İzmir Körfezi’nin bugününü ve geleceğe yönelik riskleri masaya yatırdı.

Körfezin geleceği Foça'da konuşuldu

Foça Belediyesi ve Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu'nun düzenlediği etkinlik, çevre bilimcilerle duyarlı vatandaşları aynı çatı altında bir araya getirdi.

Amfi tiyatrodaki bu buluşmada yalnızca rakamlar değil, körfezin karşı karşıya kaldığı çevresel sorunlar da konuşuldu.

Özellikle Gediz Nehri’nin körfez üzerindeki etkisi ve son dönemde tartışılan dip çamuru konusu, toplantının ana konusunu oluşturdu.

Akademik tecrübelerini saha verileriyle birleştirdiler

Moderatörlüğünü Dr. Işıkhan Güler'in üstlendiği panelde; Prof. Dr. Ebru Yeşim Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Levent Yurga ve Prof. Dr. Yusuf Kurucu gibi isimler, akademik tecrübelerini saha verileriyle birleştirdi.

Sunumların en dikkat çeken kısmı, sualtı dünyasının yakından tanıdığı isim olan Murat Kaptan’ın görüntüleri oldu.

Kaptan’ın körfezde yaptığı güncel çekimler, ekosistemin ne kadar zorlu bir süreçten geçtiğini bütün şeffaflığıyla görülmesini sağladı.

Çevreyi korumak herkesin sorumluluğu

Panelde öne çıkan en önemli mesajlardan biri, çevre korumanın tek bir kurumun değil, herkesin meselesi olduğuydu.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da bu noktaya dikkat çekerek, yerel yönetim olarak yalnızca icraat yapmakla kalmayıp, bu tarz bilinçlendirme çalışmalarına ev sahipliği yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.