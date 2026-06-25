İzmir Foça'da kamu kurumlarında görevlerde bulunan personelin ilk yardım konusunda bilinçlendirilmesi için start verilen eğitim programı kesintisiz sürüyor. Foça Kaymakamlığı ile İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, farklı kurumlardan yer alan gruplar hem teorik hem de uygulamalı eğitim alma fırsatı yakalıyor.

Yaklaşık 60 kişiden oluşan üçüncü grubun eğitimini noktaladığı program çerçevesinde, kamu çalışanlarının acil sağlık durumlarında doğru ve hızlı müdahale edebilmesi hedefleniyor.

Geniş katılım sağlandı!

Eğitimlere ilçedeki askeri birlikler, Milli Eğitim Müdürlüğü, müftülük, belediye, muhtarlıklar ve diğer kamu kurumlarında görev yapan personel katılım gösteriyor. Her kurumdan iki personelin katıldığı programın, ilerleyen aşamalarda daha fazla kamu çalışanını kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

Hayati müdahaleler anlatıldı!

Programın uygulamalı aşamasında kursiyerlere, maket üzerinde temel yaşam desteği uygulamaları gösterilmiş oldu. Katılımcılar; hastanın bilinç ve solunum kontrolünün gerçekleştirilmesi, kalp atışlarının değerlendirilmesi, kalp masajı ve suni solunum uygulamaları gibi temel ilk yardım müdahalelerini birebir uygulama fırsatını elde etti.

Eğitimlerde ayrıca acil müdahaleye başlanırken 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bilgilendirilmesi, otomatik eksternal defibrilatör (şok cihazı) istenmesi ve ekipler olay yerine gelene kadar izlenmesi gereken adımlar da detaylı şekilde ele alındı.

"Sayıyı artırmak istiyoruz"

Foça İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yıldıray Çığırgil, eğitimlerin temel hedefinin ilçede ilk yardım açısında bilinçli bir toplum oluşturmak olduğunun altını çizdi.

Kaymakam İhsan Emre Aydın'ın talimatıyla gerçekleştirilen programın 112 İzmir İl Ambulans Servisi ile koordineli şekilde sürdürüldüğünü belirten Çığırgil, kamu kurumlarından seçilmiş olan personellerin almış oldukları eğitimlerle kendi çalışma alanlarında da ilk yardım farkındalığını artıracağını ifade etti.

Acil durumlara hazırlık güçleniyor!

Foça'nın özellikle yaz aylarında nüfusunun katlanarak arttığına vurgu yapan Çığırgil, turistik ilçelerde acil sağlık vakalarıyla karşılaşma olasılığının daha yüksek olduğuna vurgu yaptı.