AK Parti tarafından hazırlıkları süren ve aile hukukunda önemli değişiklikler öngören 13. Yargı Paketi'nin detayları netleşiyor. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yoksulluk nafakasının süresiz olmasını iptal etmesinin ardından gözler yasal düzenleme için meclise çevrildi. Boşanma davalarının hızlandırılması, mal paylaşımında zaman aşımı sürelerinin düşürülmesi ve nafaka sürelerinin evlilik süresine göre yeniden belirlenmesi gibi devrim niteliğinde yenilikler içeren tasarının ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmesi bekleniyor.

13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK, TBMM'YE NE ZAMAN SUNULACAK?

Nafaka ve aile hukukuna ilişkin yeni düzenlemeleri içeren 13. Yargı Paketi için çalışmalar hızlandırıldı. Habertürk'te yer alan detaylara göre; taslağın ekim ayında TBMM gündemine sunulması planlanıyor. Paketin kapsamı ve içeriği, meclisteki komisyon ve Genel Kurul aşamalarının ardından oylanarak kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla kesinlik kazanıp resmen yürürlüğe girecek.

SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI, YENİ DÜZENLEME NASIL OLACAK?

AYM, 4 Haziran 2026 tarihinde Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesindeki yoksulluk nafakasının "süresiz" ödenmesine dayanak oluşturan düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etmişti. Bu kararın ardından hazırlanan 13. Yargı Paketi ile süresiz nafaka uygulaması tamamen kaldırılıyor. Yeni düzenlemede nafaka süresinin belirlenmesinde; evliliğin ne kadar sürdüğü ve tarafların mevcut ekonomik koşulları dikkate alınacak.

YENİ SİSTEMDE NAFAKA KAÇ YIL ÖDENECEK?

Yeni taslağa göre kısa süreli evliliklerde bile kadının mağdur olmaması için alt sınırlar belirlendi. Evlilik 6 ay ya da 1 yıl gibi çok kısa sürse dahi kadına en az 5 yıl süreyle nafaka bağlanacak. Genel kural olarak ise evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin "yarısı" kadar nafaka ödenecek. Ancak kadının yaşının ilerlemiş olması veya çalışamayacak durumda bulunması halinde mahkeme inisiyatif kullanarak daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek.

Ayrıca ileri yaştaki kadınlar, nafaka süresinin bitiminden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka talep etme hakkını kaybedecek. Mahkemeler, aylık bağlanan nafakaların daha sonra tek seferde toplu olarak ödenmesine de hükmedebilecek.

MEVCUT NAFAKA ALANLAR YENİ YASADAN ETKİLENECEK Mİ?

En çok merak edilen konulardan biri olan devam eden nafaka ödemeleri için geçiş süreci uygulanacak. Daha önce açılan ve kararı kesinleşen boşanma davaları sonucunda bağlanmış olan mevcut yoksulluk nafakaları, yeni yasa çıktıktan sonra hemen kesilmeyecek. Mevcut nafaka ödemeleri 1 yıl daha aynı şekilde devam edecek. Uygulamanın kesin esasları kanun teklifinin nihai metniyle tam olarak netleşecek.

BOŞANMA DAVALARINDA İKİ AŞAMALI SİSTEM VE ZAMAN AŞIMI

Yeni yargı paketiyle boşanma davalarının yıllarca sürmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. "İki aşamalı sistem" ile mahkeme ilk olarak tarafların boşanma talebini karara bağlayacak. Nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi anlaşmazlıklar ise boşanma süreci uzamasın diye ayrı davalarda ele alınacak. Böylece çiftler, mali uyuşmazlıkların sonuçlanmasını beklemeden boşanabilecek.

Ayrıca aile hukukundan kaynaklanan davaların adli tatil döneminde de görülmeye devam etmesi planlanırken, mal paylaşımı davalarındaki 10 yıllık zaman aşımı süresi 5 yıla indirilecek.