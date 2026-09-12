Son Mühür/Merve Turan- Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Gerçekleşen görüşme sonrası siyasi kulisler adeta alev topuna döndü. Tüm bu tartışmaları sonlandırmak isteyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş peş peşe açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda bu görüşmenin akıbetinin yalnızca Ankara için olduğunu, siyasi başka konuların konuşulmaması gerektiğini söyledi.

Yavaş’tan görüşmeye ilişkin açıklama

Yavaş son açıklamasında her ne kadar bu görüşme için “Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz? Ankara halkının bize verdiği görevi en iyi şekilde dönemimizin sonuna kadar yapmak durumundayız” dese de anketlere sıçrayan görüntü öyle değildi. Gerçekleşen görüşme sonrası "Sizce Mansur Yavaş bundan sonra ne yapmalı?" sorusuna verilen cevaplar oldukça şaşırttı.

Ankette dikkat çeken sonuç

ANK-AR araştırma şirketinin eylül ayı kamuoyu araştırmasında vatandaşlara "Sizce Mansur Yavaş bundan sonra ne yapmalı?" sorusu yöneltildi. Açıklanan sonuçlara göre katılımcıların en büyük kesimi, Yavaş'ın Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti saflarına geçmesi oldu ancak asıl dikkat çekilmesi gerek nokta ise kamuoyunun yüzde 20'lik kısmının Yavaş için AK Parti ya da MHP'ye katılmalı yanıtı oldu.

Kendi partisinde kalma oranını geçti

Verilen bu yanıtın oranı Yavaş’ın kendi partisinde kalma oranını bile katladı.

Ankette ortaya çıkan oranlar şu şekilde sıralandı:

Yeni Parti'ye katılmalı: Yüzde 46,7

AK Parti veya MHP'ye katılmalı: Yüzde 20,0

Bağımsız kalmalı: Yüzde 13,4

CHP'de devam etmeli: Yüzde 9,8

Fikrim yok: Yüzde 10,0