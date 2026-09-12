Son Mühür - Orta Doğu'da enerji tesisleri ile stratejik deniz taşımacılığı güzergâhlarına yönelik saldırılar, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı. Tırmanan bölgesel gerilim; Brent petrol ve ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI) fiyatları üzerinde sert yukarı yönlü baskı oluşturdu. Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar eşiğini aşarak 104-105 dolar bandından işlem görmeye başladı. Küresel piyasalarda yaşanan bu tırmanışla birlikte motorinin metrik ton fiyatı da bin 371 dolardan bin 520 dolara kadar tırmandıktan sonra bin 479 dolar seviyelerinde dengelendi.

Benzinin ardından sıra motorinde...

Uluslararası piyasalardaki ürün fiyatı artışları, iç piyasada önce benzine ardından da motorine zam beklentisini beraberinde getirdi. Gece yarısı itibarıyla benzine yapılan 3 TL 20 kuruşluk zammın ardından, cuma günü piyasa kapanış verilerine göre motorine de salı gününden itibaren 6 TL 62 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Akaryakıt sektörü kaynakları, rekor seviyeye ulaşacak bu zam öncesinde Eşel Mobil veya ÖTV ayarlaması gibi bir dengeleme formülünün devreye girip girmeyeceğinin pazartesi günü saat 16.00 sıralarında netleşeceğini bildirdi.

İzmir ve üç büyük ilde güncel akaryakıt pompa fiyatları

Gelen son zamların ardından üç büyük şehirde pompadaki mevcut akaryakıt satış fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

İzmir: Benzin 81,45 TL | Motorin 90,36 TL | LPG 33,79 TL

İstanbul (Avrupa): Benzin 80,26 TL | Motorin 88,97 TL | LPG 33,79 TL

İstanbul (Anadolu): Benzin 80,12 TL | Motorin 88,76 TL | LPG 33,19 TL

Ankara: Benzin 81,17 TL | Motorin 90,09 TL | LPG 33,89 TL