Son Mühür - Eski Başbakan ve kapatılan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun nikâhında konuşan eski TBMM Başkanı AK Parti'li Bülent Arınç, yurt dışındaki mal varlığına ilişkin iddialar nedeniyle Ankara Adliyesi'nde ifade veren Melih Gökçek’i eleştirdi. Gökçek’in adliyeye gidiş tarzını tepkiyle karşılayan Arınç, "Ağzında şap şap sakız çiğneyerek, gözünde kara gözlük takarak ve çok utanarak izledim, isminden bile bahsetmek istemiyorum. Ama alkışladığınıza göre hepiniz onu takdir ettiniz, anladınız." dedi.

"Hepsinden sıçrayıverdim" sözlerine eleştiri

Bülent Arınç, Melih Gökçek'in ifade süreci sırasında sarf ettiği sözleri de gündeme getirdi. Gökçek'in açıklamalarını hatırlatan Arınç, "Değerli arkadaşlar, bir sözü çok manidardı. 'Ben bugüne kadar beş bin defa bunlar benim karşıma geldiler ama hepsinden sıçrayıverdim.' Bunu ne ki demek istedi?" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu’nun tutumuna övgü: "Asil bir davranış"

Açıklamasında Ahmet Davutoğlu’nun beş yıl önce Bingöl’de yaptığı bir konuşma nedeniyle ifadeye çağrılma sürecine de değinen Arınç, iki ismin duruşu arasındaki farka dikkat çekti. Davutoğlu’nun savcılığa giderek vakar içinde ifade verdiğini belirten

Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye en yakın bir zamanda bir olayla karşılaştı. Ve Türkiye'nin Başbakanı Sayın Davutoğlu bir savcının davetiyle gitti ifade verdi. Beş sene evvel Bingöl'ün bir ilçesinde halkla buluşması sırasında birilerinin sorusuna karşı kararlılıkla bir cevap vermiş. Beş sene hiç üzerinde durulmayan bir konu bir savcımızın önüne gelmiş, o da işgüzarlık yapmış, kendisini davet etmiş. Geldi, vakar içerisinde sorulanları cevapladı."

Davutoğlu'nun ifade verirken, "Ben her zaman ifade ettiğim fikirlerin arkasındayım. Ben bir siyasetçiyim, siyasetçi eleştirir, eleştiri hakkını da her yerde kullanırım." dediğini aktaran Arınç, bu tutumu asil bir davranış olarak niteleyerek Davutoğlu'nun yanında olduğunu vurguladı.