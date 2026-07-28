Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - İzmir iş dünyasında heyecanla beklenen oda seçimleri için geri sayım başladı. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve İMEAK Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) bünyesinde eylül ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde adaylar üst üste sahneye çıkmaya başladı. Özellikle EBSO’da uzun yıllardır Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Ender Yorgancılar’ın yeni dönemde aday olmayacağını açıklamasıyla seçim rüzgarları erken esmeye başladı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığı için Mustafa Karabağlı ve Hakan Ürün isimleri öne çıkarken; Meclis Başkanlığı yarışı ise Işın Yılmaz, İzzet Şanlı, Haluk Tezcan ve Hakkı Attaroğlu gibi adayların açıklamalarıyla kıran kırana bir hal aldı.

Son Mühür TV’de yayınlanan Gündem Masası programında yaklaşan oda seçimlerini ve adaylık yarışlarını değerlendiren usta gazeteci Hasan Çölmekçi, kentin sanayi ve ticaret dünyasını yöneten isimlere seslendi. Mevcut başkanların kente yeterince katkı sunmadığını belirten Çölmekçi, "Sadece başkan olarak kalmasınlar, İzmir’i unutmasınlar..." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Usta gazeteci Hasan Çölmekçi, oda seçimleri ve adaylar hakkındaki eleştirilerine açıklık getirerek konuşmasına şöyle başladı:

"Ben odalarla ilgili geçtiğimiz programlarda yorumumu yapmıştım. İzmir’e hizmet eden bir başkan gelsin, başka da bir şey istemiyorum. İzmir’i unutmasınlar. Çünkü ben oda başkanları hakkında konuştum, 'Nasıl bunlar hakkında konuşursunuz' dediler. 'Helal olsun' diyen de var, eleştiren de... Ama ben burada fikrimi söylüyörum."

''Yeter artık bu kadar yaptıkları, bıraksınlar başkalarına''

Oda başkanlarının icraatlarını ve kente sundukları katkıyı sorgulayan usta kalem, "Ben o zaman da bahsetmiştim. Işınsu Kestelli mesela, İzmirliye ne kadar faydası olmuş? İzmir için ne tür bir proje getirmiş? Bu basının ilerlemesi için ne yapmış, basına ne kadar destek vermiş? Bunlara bakın. Yeter artık bu kadar yaptıkları. Bıraksınlar artık başkalarına. Kanıksıyorlar her şeyi. Başkan olarak kalıyorlar sadece." şeklinde konuştu.

''İzmir’in üstüne ölü toprağı dökülmüş''

Kentin her alanda bir duraklama dönemine girdiğini vurgulayan Çölmekçi, "İzmir her yönden duraksıyor. Belediye yönünden duraksadı, turizm yönünden duraksadı, odalar yönünden duraksadı. Peki ne yapacağız bu İzmir’e? Ölü toprağı dökülmüş üstüne. Ne körfez temizleniyor, ne projeler bitiyor. Hiçbir şey yok." sözleriyle konuşmasını tamamldı.