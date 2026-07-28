Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği ve kent için müjdelerle tamamlanan görüşme, sosyal medyadaki olumlu paylaşımların yanı sıra siyaset kulislerinde de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Görüşmenin ardından Tugay’ın iktidar kanadıyla kurduğu yapıcı temaslar, kamuoyunda "Cemil Tugay AK Parti’ye mi geçiyor?" sorularını gündeme taşıdı.

Son Mühür TV’de yayınlanan Gündem Masası programında usta gazeteci Hasan Çölmekçi, ikilinin verdiği fotoğrafı ve İzmir’in kronikleşmiş kentsel dönüşüm ile körfez temizliği gibi sorunlarının çözümüne yönelik adımları masaya yatırdı. Çölmekçi, bir belediye başkanının tek başına siyaseten tutunmasının zorluğuna dikkat çekerek, Cemil Tugay'ın arkasına siyasi bir güç almaması halinde kamuoyunda çok çabuk yıpranacağı uyarısında bulundu.

Usta gazeteci Hasan Çölmekçi, Bakan Kurum ile Başkan Tugay’ın bir araya geldiği zirveden duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına şöyle başladı:

"Murat Kurum ve Cemil Tugay’ın fotoğrafı güzel oldu İzmir için. ‘İzmir ruhu’ diye bir kalıp vardı geçmişte. AK Parti ve CHP milletvekillerini Yeni Asır gazetesi olarak biz Ankara’da bir araya getirdik ve İzmir’in sorunlarını konuşturduk, İzmir’e neler yapılabileceğini belirterek manşet yaptık ‘İşte İzmir ruhu’ diye. ‘İzmir ruhu’ nedir? İzmir’e hizmet etmektir. Burada İzmir’e hizmet etmek babında, hem Cemil Tugay’ı alkışlıyorum hem de aynı şekilde Sayın Murat Kurum’u da alkışlıyorum. O zaten İzmir’e hizmet açısından o kadar çok çalışıyor ki, körfezin temizliği, kentsel yenileme, bunlar için zaman harcadığını çok iyi biliyoruz."

''Bakan Kurum İzmir'in en ücra köşesindeki sorunla bile ilgileniyor''

Bakan Murat Kurum'un kentteki yerel sorunlara hakimiyetini ve çözüm odaklı yaklaşımını örneklerle aktaran usta kalem, "Örneğin, Bergama Kozak Yaylası’ndaki köylülerin sorunlarından tutun şurada Buca Kırklar Köyü’ndeki köylünün sorununa kadar… Onu da Sayın Bilal Saygılı’nın direkt arayıp bildirmesiyle birebir ilgileniyor şu an. Bu son fotoğraf İzmir için güzel bir fotoğraf. Kentsel dönüşüm İzmir’in kanayan yarası, Karabağlar da bu yıllardır konuşulur. Bu gibi sorunların çözümü açısından iyi birliktelik olmuş. Her iki taraf da bunu söylüyor." şeklinde konuştu

''Bir belediye başkanı tek başına kalırsa kamuoyunda çabuk yıpranır''

Bir belediye başkanının partisiz ya da bağımsız bir şekilde görevini sürdürmesinin imkansızlığına değinen Çölmekçi, siyasi destek ihtiyacını "Bir belediye başkanının bağımsız kalması ya da tarafsız kalması ne kadar sürebilir… Bence siyasi bir gücü arkasına alması lazım. Bu CHP mi olur başka bir parti mi olur bilemem. Çünkü kamuoyunda çok çabuk yıpranır. Onu koruyacak sadece kendisi kalır, partilerin ve milletvekillerinin desteği olmaz. Bu anlamda bir partiye geçmesi daha doğru olacak gibi geliyor." sözleriyle vurguladı.

''AK Parti'ye geçerse İzmir'e hizmet yağar''

Siyasi tercihin kentin geleceğine ve hizmet akışına olası yansımalarını değerlendiren usta gazeteci, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Şunu da söyleyeyim; AK Parti’ye geçerse İzmir’e hizmet yağar. Bir dönem de olsa İzmirli rahat eder. Çünkü 25 yıl bu şehir çok çekti. Mesela şimdi Buca geçseydi görecektiniz orada nasıl olduğunu. Menemen geçti, orada görüldü ve halk beğendiği için bir daha seçti."