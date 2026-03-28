Bahar aylarının vazgeçilmez meyvesi olan çilek, hassas yapısıyla dikkat çekiyor. Ancak çoğu kişi bu narin meyveyi temizlerken farkında olmadan yanlış yöntemler uyguluyor. Oysa basit birkaç adımla hem çileğin lezzetini korumak hem de kısa sürede temizlemek mümkün.

Sapını koparmak en büyük hata

Çilek temizliğinde en sık yapılan yanlışlardan biri, yıkamadan önce sap kısmını ayırmak oluyor. Bu şekilde meyvenin içine su dolduğu ve aromanın zayıfladığı belirtiliyor. Bu yüzden çileklerin saplarıyla birlikte yıkanması gerektiği vurgulanıyor.

Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra sapların çıkarılması, meyvenin daha diri kalmasını sağlıyor. Bu küçük detay çoğu kişi tarafından göz ardı ediliyor ama etkisi büyük.

Akan su altında nazik temizlik

Çileklerin temizliği için en uygun yöntem, onları su dolu kapta bekletmek yerine süzgeç yardımıyla akan soğuk sudan geçirmek. Yüksek basınçlı suyun meyveyi zedeleyebileceği ifade ediliyor.

Nazik bir şekilde yıkanan çilekler hem ezilmiyor hem de yüzeyindeki kirlerden arınıyor. Burda dikkat edilmesi gereken nokta, meyveye baskı uygulamamak.

Karbonat ve sirke tartışmasına net yanıt

Çileğin derinlemesine temizlenmesi için karbonat veya elma sirkesi kullanılan yöntemler de tercih ediliyor. Ancak uzmanlar bu karışımda bekletme süresinin 5 dakikayı geçmemesi gerektiğini söylüyor.

Daha uzun süre bekletilen çileklerde tat kaybı yaşanabileceği belirtiliyor. Kısa süreli uygulama sonrası durulama yapılması ise önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Kurulama aşaması çoğu kişi atlıyor

Yıkama kadar önemli bir diğer konu ise kurulama. Islak bırakılan çileklerin buzdolabında hızla yumuşadığı ve bozulduğu biliniyor. Bu nedenle çileklerin kağıt havlu üzerinde tek sıra halinde bekletilmesi öneriliyor.

Tamamen kuruyan meyveler, hava alan bir kapta saklandığında daha uzun süre taze kalıyor. Kabın altına konulan kağıt havlu ise nemi dengeliyor.