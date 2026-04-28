Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZSU Genel Müdürlüğü, Bergama’da süregelen altyapı sorununu çözmek için harekete geçti.

Aşırı yağışlarda sorun çıkaran su baskınlarının önüne geçmek ve eskiyen borular sebebiyle yaşanan su kesintilerinin önüne geçmek için ilçenin dört bir yanında şantiye kuruldu.

15 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor

Bergama’nın en uğrak noktalarından biri olan Fatih Mahallesi’nde, özellikle kış aylarında vatandaşın uzun süredir beklediği yağmur suyu hattı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Özgürlük Caddesi ile Akşemsettin ve Özlem sokaklarını kapsayan çalışmalarda 800 milimetrelik dev borular kuruluyor.

Yaklaşık 1 kilometrelik yeni hat sayesinde, sağanak yağışlar sonrası oluşan, yaya ve araç trafiğini durma noktasına getiren su birikintilerinin önüne geçilecek. Hedef, hattı yalnızca 15 gün içinde tamamlayarak bölge sakinlerini rahatlatmak.

75 kilometrelik su hattı yenileniyor

İlçedeki yatırım yalnızca yağmur suyuyla sınırlı değil. Bölcek, Tırmanlar, Ilgıncaber, Alibeyli ve Durmuşlar mahallelerinde ikamet eden vatandaşların uzun süredir şikayet ettiği içme suyu şebekesi de tamamen yenileniyor.

Toplamda 75 kilometreyi bulacak olan bu büyük şebeke çalışmasıyla, yer altındaki eskiyen ve sürekli patlak veren borular çözüme kavuşacak.

2026 yılı sonunda bitmesi düşünülen projeyle, ilçenin su altyapısı önümüzdeki uzun yıllar boyunca sorunsuz hizmet verecek duruma getirilecek.

"Mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz"

Yapılan çalışmaların teknik detaylarını aktaran Bergama Teknik Şube Müdürü Mehmet Eroğlan, kış aylarında yaşanan düzensiz yağışların altyapı üzerindeki baskısını azaltmak istediklerini belirterek,

"İZSU olarak Bergama Özgürlük Caddesi’nde altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz kış, yağış rejimindeki düzensizlik nedeniyle yaşanan olumsuzlukların ardından hızlıca harekete geçtik ve ekiplerimizle yağmur suyu hattı imalatına başladık.

Özgürlük Caddesi’nin yanı sıra Akşemsettin ve Özlem sokaklarda da çalışmalarımız devam ediyor. Bu imalatlarla birlikte bölgede yaşanan sel ve taşkınların, dolayısıyla vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca, bölgede yeniden kazı yapılmasının önüne geçmek ve vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek amacıyla eskiyen içme suyu hatlarını da eş zamanlı olarak yenileyerek hizmete sunmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra merkez mahallelerde ve ana hatlarda yenileme çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Muhtar: "Artık sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşacağız"

Bölcek Mahallesi Muhtarı Mehmet Turhan ise yıllardır devam eden su sorununun bittiğini dile getirerek, özellikle yaz aylarında yaşanan su basıncı sorununa dikkat çekti. Mahalle halkının memnuniyetine de değinen Turhan,

"Borular oldukça eskiydi ve neredeyse her gün arızalar meydana geliyordu. Yaz aylarında nüfusun artması ile birlikte sıkıntılar daha da artıyordu.

Özellikle üst katlara su ulaşmıyordu. Bu nedenle yürütülen çalışmalar mahallemiz için büyük önem taşıyor. Artık sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşacağız.

Bu süreçte emeği geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a ve İZSU Genel Müdürlüğü yetkililerine mahallem adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.