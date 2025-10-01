Son Mühür/Alper Temiz - Çiğli Alaşehir’de bulunan İsmail Rahmi Karadavut İlköğretim Okulu’nda ders süreleri 40 dakikadan 30 dakikaya indirildi. Bu düzenlemeyle birlikte öğleden sonra eğitim gören öğrencilerin okul saatlerinde de değişikliğe gidildi. Daha önce 12:50 - 17:50 arasında eğitim alan öğrenciler, yeni uygulama ile 12:30 - 16:20 saatleri arasında derse girecek. Ancak bu değişiklik, özellikle çalışan ebeveynler için ciddi sıkıntılar yarattı. Veliler, iş çıkış saatleriyle okul çıkışlarının uyuşmadığını, bu nedenle çocuklarını zamanında alamadıklarını dile getiriyor.

“Dönemlik 6 bin lira ücret talep edildi”

1 Ekim 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenlemenin, hiçbir velinin onayı alınmadan uygulamaya konuldu dile getiriliyor. Veliler, hem itirazlarının hem de sundukları çözüm önerilerinin dikkate alınmadığını belirterek tepki gösterdi.

Çalışan ebeveynlerin, saat 16:20’de okuldan çocuklarını almalarının neredeyse imkânsız olduğunu ifade eden veliler, yönetimle uzlaşma sağlanamamasına da dikkat çekti.

İsmail Rahmi Karadavut İlköğretim Okulu velilerinden Oğuzhan Salmanoğlu Son Mühür'e yaptığı özel açıklamalarda, “Bu uygulamayı valiliğin olası 'Yoğunluk ya da tadilat gibi unsurlar dolayısıyla ders saatlerinde azaltmaya gidilebileceği' yönündeki bir kararına dayandırdılar. Okulumuzda belli bir yoğunluk bulunmaktadır. Ancak ders saatleri bu şekilde kısaltılırken tek taraflı bir karar alındı, velilerle fikir alış-verişi yapılmadı. Okul yönetimine şikâyette bulunduk ancak yönetim, 16.20 olan çıkış saati ile yeni çıkış saati olan 17.50 saatleri arasına 1 saatlik kurs benzeri bir uygulama koymak istedi. Bunu da dönemlik 6 bin lira olarak fiyata tabii tuttular. Bizler bu defa bu uygulamaya da karşı çıktık. Ancak yine de ders saatlerini eski durumuna getirmekten kaçındılar. Tepkilerimiz üzerine ücretli uygulamadan vazgeçseler de, saatlerde iyileştirme olmadı” dedi.

Protesto hazırlığı

Veliler, yarın işyerlerinden izin alarak saat 16:20’de okula gidecek, ancak çocuklarını teslim almayarak eski çıkış saati olan 17:50’yi bekleyeceklerini açıkladı. Bu sembolik protesto ile mağduriyetlerini dile getirecekler.