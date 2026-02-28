Son Mühür/ Beste Temel - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçede hizmete alınan ikinci Çınarlar Buluşma Noktası’nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Menderes Mahallesi’nde açılan ilk merkezin ardından Bucakoop Mahallesi’ndeki Kosova Parkı içerisinde hizmete sunulan yeni merkez, kısa sürede mahalledeki 60 yaş ve üzeri yurttaşların buluşma adresi haline geldi.

Merkezde; sağlık hizmetlerinden kuaför hizmetine kadar çeşitli destekler sunuluyor. Çınarlar Buluşma Noktası, yaş almış Bucalıların hem günlük ihtiyaçlarını karşılayabildiği hem de sosyal etkileşim kurabildiği bir ortam oluşturuyor.

“Büyüklerimizin yanında olmak sorumluluğumuz”

Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Duman, büyüklerin toplumdaki yerinin önemine dikkat çekti. Duman, “Buca’nın çınarları yol göstericimizdir. Tecrübeleriyle bizlere ışık tutan büyüklerimizin yanında olmak, onların yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirmek belediyenin sorumluluğudur. Çınarlar Buluşma Noktaları ile ihtiyaç duyulan hizmetleri tek çatı altında sunarken, keyifli zaman geçirilebilecek sosyal bir alan oluşturduk” ifadelerini kullandı. Buca Belediyesi, ilerleyen süreçte farklı mahallelerde de benzer merkezleri yaygınlaştırmayı hedefliyor.