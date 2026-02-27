Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay tarafından kamuoyuna duyurulan “tahliyenin tedbiren durdurulduğu” yönündeki paylaşım sonrası, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yeni bir bilgiye ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, tahliye işlemlerinin durdurulmasına yönelik alınmış bir mahkeme kararı bulunmadığı belirtildi. Ne Konak Kaymakamlığında ne de İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü kayıtlarında bu yönde bir karar yer almadığı ifade edildi.

“Yargıda durdurma kararı yok” vurgusu

Kurum kaynakları, hukuki sürecin ilgili yargı mercilerinde devam ettiğini, ancak tahliyeyi askıya alan bir tedbir kararının kendilerine tebliğ edilmediğini aktardı. Hukuk birimlerinde yapılan incelemelerde de tahliye sürecini durduracak nitelikte bir karar bulunmadığı kaydedildi. Meslek Fabrikası olarak bilinen taşınmazın Vakıflar mülkiyetinde olduğu ve tahliye sürecinin mevcut mevzuat çerçevesinde ilerlediği belirtildi.

Meslek fabrikası dosyasında süreç sürüyor

Kamuoyunda “Un Fabrikası” olarak da anılan yapıya ilişkin tahliye sürecinin devam ettiği bildirildi. Kurum, işlemlerin yürürlükte olduğunu ve tahliyeye ilişkin prosedürün sürdüğünü açıkladı. Resmi kayıtlara geçmiş bir durdurma kararının bulunmadığı, aksi yöndeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

İzmir’de belediyeye bağlı Meslek Fabrikası binasına ilişkin mülkiyet tartışması yargıya taşınmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, taşınmazın vakıf mülkiyetinde bulunduğunu belirterek tahliye talebinde bulunmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise binanın uzun süredir kamusal hizmet verdiğini ve ücretsiz mesleki eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirterek tahliye talebine itiraz etmiş, işlemin durdurulması için dava açmıştı.

Tugay ne demişti?

Cemil Tugay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Sevgili İzmirliler, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmaya çalışılan Meslek Fabrikamız için açtığımız davada mahkeme, tahliye işlemlerini yargılama sonuna kadar tedbiren durdurmuştur. İzmir’in hakkı için verdiğimiz hukuki mücadelemiz ilk aşamada olumlu sonuçlandı. Bu güzel haberi İzmir’le paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum.”