Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Gençlik Kolları tarafından “Kardeşlik Sofrası” temasıyla düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki buluşmaya CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik Kınacı ile çok sayıda genç katıldı.

Duaların okunmasının ardından oruçlar açılırken, programda birlik, dayanışma ve demokrasi vurgusu öne çıktı.

“Siyaset kariyer değil, vicdan meselesidir”

Konuşmasında Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, gençlere siyasette sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Siyasetin kişisel kariyer hedefiyle değil, toplumsal adalet duygusuyla yapılması gerektiğini ifade eden Tugay, “Bu ülke ne durumda, insanlar ne hissediyor, kime haksızlık yapılıyor diye düşündüğünüzde ancak doğru bir yolda ilerleyebilirsiniz” dedi.

Gençleri “aynı davanın yol arkadaşları” olarak gördüğünü belirten Tugay, hedefin makam değil, topluma fayda üretmek olması gerektiğini vurguladı.

“İzmir’in her köşesinde adaletsizlik görüyorum”

İzmir’in 30 ilçesini ziyaret ettiğini söyleyen Tugay, sahada karşılaştığı sorunlara dikkat çekti. Haksızlık ve adaletsizliklerin uzun yıllardır biriktiğini ifade eden Tugay, sistem eleştirisinde bulundu.

Özellikle gençlerin ekonomik zorluklar yaşadığına değinen Başkan Tugay, ulaşımın ücretsiz olması gerektiğine ilişkin görüşünü yineledi. Öğrencilik yıllarında yaşadığı bir ulaşım kartı anısını paylaşan Tugay, bugün gençlerin “bilet ücreti bulamıyorum” demesinin asıl sorun olduğunu söyledi.

“Demokrasiye sahip çıkın”

Konuşmasında demokrasi ve özgürlük vurgusu yapan Tugay, gençlere örgütlü mücadele çağrısında bulundu. “Doğrunun tarafında olmaktan vazgeçmeyin” diyen Tugay, demokrasinin herkesin ortak değeri olduğunu ifade etti.

Tugay, Cumhuriyet ve demokrasiye yönelik tehditlere karşı birlikte durulması gerektiğini belirterek, “İzmir Cumhuriyet’in ve demokrasinin kalesidir” dedi.

Gençlik örgütlerinden değişim mesajı

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de gençlerin barınma, işsizlik ve gelecek kaygısı gibi sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, değişim talebinin genç kuşaklarda güçlü olduğunu söyledi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ise iftar sofrasını “birlik ve umut sofrası” olarak nitelendirdi. Gençlerin adalet ve eşitlik taleplerine vurgu yapan Aydın, daha umutlu bir Türkiye için mücadele ettiklerini ifade etti.

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik Kınacı da gençlerin sahada aktif şekilde çalıştığını belirterek, dayanışma mesajı verdi.

Program, gençlerin birlikte verdiği birlik ve mücadele mesajlarıyla sona erdi.