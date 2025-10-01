İzmir'in merkez ilçelerinden Karabağlar'da kısa bir süre önce yaşanan ve bir kişinin ölümü, iki kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırıların faili, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın, şüpheli ile mağdurlar arasındaki önceden var olan bir husumetten kaynaklandığı belirtildi.

Cinayet ve yaralama zinciri: İki farklı mahallede saldırı

28 Eylül günü meydana gelen olaylar zinciri, Karabağlar'ın farklı mahallelerini alarma geçirdi. İlk olarak Devrim Mahallesi'nde, şüpheli B.S. (24) ile Selim Yağız (33) arasında hararetli bir tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine B.S., bıçakla Selim Yağız'ı ağır şekilde yaraladı ve Yağız, aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.

Bu olayın hemen ardından saldırgan, Kibar Mahallesi'ne geçti. Burada bulunan 3805 Sokak'ta, cinayetten kısa süre sonra bu kez S.K. (46) ve oğlu E.K.'yı (19) yine bıçakla hedef alarak yaraladı. İki farklı mahallede art arda gerçekleşen bu saldırılar, bölge sakinlerinde büyük bir endişe ve tedirginlik yarattı. Yaralanan baba ve oğul, acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Suç aletiyle yakalandı ve cezaevine gönderildi

Olayın faali olduğu belirlenen B.S., hızla harekete geçen polis ekiplerince kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli B.S.'nin, emniyetteki geçmiş kayıtları incelendiğinde, daha önce de farklı suçlardan 6 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde (ÇAS) detaylı sorgusu ve yasal işlemleri tamamlanan 24 yaşındaki B.S., yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten adam öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.