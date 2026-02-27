İzmir siyasetinde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. CHP'li siyasetçiler ile AK Partili siyasetçilerin yapmış oldukları açıklamalar İzmir kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki bugün Gülşah Durbay Gençlik Merkezi açılışında AK Partili siyasilere yüklenmişti. Başkan Eşki'nin açıklamalarına AK Parti cephesinden yanıt gecikmedi.

"Gaza gelip konuşuyor da konuşuyor!"

Sosyal medya hesabı üzerinden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, "Bir bakıyoruz CHP’li milletvekilleri “Ben de sahaya ineyim” diyerek gündeme tutunmaya çalışıyor… Bir bakıyoruz belediye başkanı, basını görünce olmayan konuları olmuş gibi anlatıyor; sonra da yaptığı açıklamayı düzeltmek için ayrı bir çaba veriyor.

Bir başka CHP’li belediye başkanı ise mikrofonu görünce kendini dev aynasında görüyor. Bir de Ömer Eşki var… Ankara’dan abileri geldi mi bir cesaret, bir özgüven. Kendi boyunu aşan laflar, yüksek perdeden çıkışlar… Gaza gelip konuşuyor da konuşuyor. Ama insanın aklına ister istemez oda seçimlerinde aldığı hezimet geliyor. Ve ardından Sayın Yalçın Ata’nın o sözü düşüyor akla: “Tek kullanımlık belediye başkanı.” dedi.