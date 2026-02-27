Türkiye'de dar gelirli hanelerin refah seviyesini yükseltmeyi amaçlayan 'Vatandaşlık Maaşı' adıyla bilinen yeni sosyal destek paketi, milyonlarca ailenin gündeminde. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı olarak da adlandırılan bu model, sadece nakdi yardımla kalmayıp konut ve çocuk desteği gibi farklı kalemleri de içeriyor. Peki, vatandaşlık maaşı nedir? Vatandaşlık maaşını kimler alabilecek? Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? İşte yanıtı...

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ANLAMA GELİYOR?

Halk arasında 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen sosyal destek programı, aslında 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı' adı ile hayata geçirilecek. Bu destek ile hane geliri belirli bir seviyenin altına düşen ailelere düzenli bir maddi destek sağlanacak. Program, nakdi yardımın yanı sıra konut ve çocuk yardımı gibi farklı destek kalemlerinden oluşacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

Programdan faydalanabilmek için belirlenen en temel kriter hane geliri olacak. Ailenin toplam gelirinin, devlet tarafından belirlenecek sınırın altında olması şartı aranacak. Gelir testi; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gelir İdaresi Başkanlığı, banka hesap hareketleri ve tapu kayıtları gibi resmi veriler üzerinden yapılacak. Başvuru sahiplerinin sistemde kayıtlı olması zorunlu tutulacak ve programa kabul edilen haneler aylık olarak denetlenecek.

VATANDAŞLIK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Toplam hane geliri, belirlenen sınırın altında kalan dar gelirli aileler bu programdan yararlanabilecek. Yapılacak gelir testi sonucunda şartları sağlayan ve başvurusu onaylanan haneler, 'Vatandaşlık Maaşı' kapsamına alınacak. Bu destekle, ekonomik zorluk yaşayan ailelerin yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI ÖDEME MİKTARI NE KADAR OLACAK?

Destek tutarına ilişkin üç farklı senaryo üzerinde değerlendirmeler yapılıyor:

Birinci senaryoda: Asgari ücretin yüzde 20'si oranında nakdi destek, yüzde 15'i konut desteği ve yüzde 5'i çocuk yardımı olarak planlanıyor.

İkinci senaryoda: Toplam destek asgari ücretin yüzde 17'si olacak; bunun yüzde 12'si konut, yüzde 5'i ise çocuk yardımı şeklinde öngörülüyor.

Üçüncü senaryoda ise: Toplam destek oranı asgari ücretin yüzde 15'i; bunun yüzde 10'u konut, yüzde 5'i çocuk yardımı olarak düşünülüyor. Yardımlar tek bir kartta toplanacak. Bu karttaki bakiyenin bir kısmı nakit olarak çekilebilecek, bir kısmı ise gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaç alışverişlerinde indirimli olarak kullanılabilecek.

VATANDAŞLIK MAAŞI İÇİN GELİR SINIRI NE KADAR?

Masadaki seçeneklere göre, hane gelirinin net asgari ücretin üçte birinden az olması gerekecek. Mevcut hesaplamalara göre bu tutar, 9 bin 358 liranın altında bir gelir seviyesine işaret ediyor. Bu sınır, programdan yararlanacak ailelerin belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Vatandaşlık maaşı başvurularının e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. Gelir testi için hane ziyareti yapılmayacak. Tüm kontroller ilgili kurumların verileri üzerinden ortak bir sistem aracılığıyla tamamlanacak. Programın yasal düzenlemeleri için ayrıca bir yasa hazırlığı yapıldığı da belirtildi.