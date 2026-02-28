Bornova Belediyesi tarafından Ergene Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Gülşah Durbay Gençlik Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan isimlerden biri de CHP Grup başkanvekili Ali Mahir Başarır oldu. Törende konuşan Başarır, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ı hedef aldı. Başarır, İnan' yönelik "Dikkate alınacak biri değil. Evlat yüreğin yetiyorsa, Karşıyaka’da, Bornova’da gir koluma İzmir’de gezelim. Kim gezebiliyor, kim gezemiyor. Haydi! Yüreğin yetiyorsa." ifadelerini kullandı.

Başarır'ın bu sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırpınar'dan yanıt gecikmedi.

Kırkpınar: "İzmir kimsenin algı sahnesi değildir!"

İzmir'in başka milletvekillerinin alanının dışında olduğunu söyleyen Kırkpınar, "İzmir, kimsenin algı sahnesi değildir. Bizler İzmir milletvekilleri olarak halkın içindeyiz, kentin her sokağındayız. Bu, bizim temel görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Hiçbir şehir kimsenin tapulu malı değildir. İzmir de kimsenin ideolojik kalesi değildir." dedi.

Başarır'ın, "Sokağa çıkalım, yüreğin yetiyorsa gezelim" sözlerine de yanıt veren Kırkpınar, bu ifadelerin gerilim siyaseti olduğunu ve milletin icraat beklediğinin altını çizdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adının siyasi polemiklere alet edilmesine de tepki gösteren Kırkpınar, "Atatürk bu milletin ortak değeridir; kimsenin siyasi kalkanı değildir." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar açıklamasını, "Laf üretmek kolaydır; eser üretmek emek, vizyon ve sorumluluk ister. Bizim siyaset anlayışımız nettir: Tehdit dili değil millet iradesi, polemik değil proje, sokak çağrısı değil sandıkta milletin kararı." diyerek noktaladı.

Kaya: "900 KM uzaktan cazgır çağırmak yerine iş üretin!"

Ali Mahir Başarır'ı sert sözlerle eleştiren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, "Partimizin Genel Sekreteri ve İzmir'imizin evladı Milletvekilimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan'ın, "CHP'nin İzmir'i sadece siyasi bir geçiş güzergahı, bir aktarma merkezi gibi gören, kentin meselelerine uzaktan bakan, sözde İzmirli siyasetçileri" ile ilgili tespitlerine cevap verme görevi, İzmir'e 900 kilometre mesafedeki bir şehrin milletvekiline düşmüş. Bu tablo bile başlı başına bir gerçeği ortaya koymaktadır.

İzmir üzerinden hamaset üretmeye çalışan, ucuz cümlelerle süslediği retorik ile kabadayılığa girişen 900 kilometre uzaktaki milletvekili şunu çok iyi bilmelidir. Bu şehir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "fikri hür, vicdanı hür" insanlarına emanet ettiği bir medeniyet şehridir. Burada siyaset sokak çağrılarıyla değil, projeyle, eserle, vizyonla yapılır. İzmir, CHP'li siyasetçilerin siyasi polemik alanı ve kişisel hesaplaşmalarını göreceği bir arena değildir. İzmir'in iradesi de hafızası da güçlüdür. Kimin bu şehre gerçekten emek verdiğini, kimin ise sadece siyasi tartışma üretmek için uğradığını en iyi İzmirliler bilir.

İzmir'in ve İzmirliler'in gündemi nettir. İzmir'in gündemi, çeyrek asırdır bu kenti yöneten ve taş üstüne taş koymayan CHP'nin artık kabak tadı veren, herkesi irite eden pişkinliğidir. İzmir'in gündemi, şehirde olmayan altyapı, toplanmayan ve bertaraf edilemeyen çöpler, şebekede kaybolan milyonlarca metreküp su, artık bir Çin işkencesine dönen şehir içi trafiktir. İzmir'in gündemi, Körfez'in kirliliği, toplu ulaşım yetersizliği, belediyeleri adeta bir ahtapot gibi saran beceriksiz yöneticilerdir. CHP'li siyasetçilerin beceriksizliklerini örtmek için kullandıkları sorunlu dil, milletin gündemiyle örtüşmemektedir. İzmir polemikle değil, hizmetle büyür.

Gerçek rekabet, bağırarak değil çalışarak kazanılır. Çeyrek asırdır yönetiyorsunuz, İzmir için ne yaptınız! Çok çalışarak bu kenti çağdaş kentler ligine çıkarmak yerine, sadece ve sadece çok konuştunuz, boş konuştunuz. İzmir'deki CHP'li siyasetçilere tavsiyemiz, 900 km uzaktan cazgır çağırmak yerine iş üretin, eser ortaya koyun, milletin verdiği oya ihanet etmeyin!" ifadelerini kullandı.