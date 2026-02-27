İzmir’in Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak Kömür Madeni’nde işçilerin başlattığı eylem 8’inci gününe girerken, Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticilerinin gözaltına alındığı bildirildi. Gelişme, sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.
Sendika yöneticileri savcılık talimatıyla gözaltında
Açıklamaya göre, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendika uzmanı Başaran Aksu, genel merkez yöneticisi Volkan Çetin ile Öncü Çetin jandarma ekiplerince savcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.
Gözaltı gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
“Gözaltılar derhal serbest bırakılsın” çağrısı
Sendika tarafından yapılan açıklamada, maden sahasında sürdürülen eylemin barışçıl olduğu vurgulanarak gözaltı işlemlerine tepki gösterildi. Açıklamada, “Gözaltılar derhal serbest bırakılsın” ifadelerine yer verildi.
Eylemin, işçilerin çalışma koşulları ve hak talepleri kapsamında devam ettiği belirtilirken, süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı
Gözaltı işlemlerinin ardından maden sahası çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi. İşçilerin eylemi sürdürüp sürdürmeyeceği ve gözaltına alınan sendika yöneticilerinin akıbeti merak konusu oldu.
Konuya ilişkin adli ve idari sürecin devam ettiği bildirildi.