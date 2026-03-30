Son Mühür- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen programa katılmak üzere eski TBMM binasına gitmek isteyen CHP heyetini taşıyan otobüs, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Olay sonrası otobüs şoförü Gökhan Gülyurt gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yaşanan olayla ilgili açılan davanın duruşması bugün görüldü.

Polis memuru SEGBİS üzerinden ifade verdi

Duruşmada müşteki polis memuru O.A., SEGBİS aracılığıyla bağlanarak olay anına ilişkin beyanlarını paylaştı. O.A., görevli olduğu noktada otobüsün uyarılara rağmen durmadığını öne sürdü.

Polis memuru ifadesinde, “Dur ihtarında bulunduk ancak araç sağa çekmedi. Otobüsün üzerimize sürüldüğünü düşünüyorum. Meslektaşım Sare Yavuz bu sırada geri çekilmek zorunda kaldı” dedi. Ayrıca otobüsün Sıhhiye yönüne doğru ilerlediğini ve durumun diğer ekiplere bildirildiğini aktardı.

“Görevi yaptırmamak için direnme”

Polis memurunun ifadesinin ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Gökhan Gülyurt’un dört farklı polis memuruna karşı zincirleme şekilde “görevi yaptırmamak için direnme” suçunu işlediğini ileri sürdü. Bu kapsamda Gülyurt hakkında toplamda 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Duruşma 13 Nisan’a ertelendi

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasına karşı savunma hazırlanabilmesi için taraflara ek süre verilmesine karar verdi. Duruşma 13 Nisan tarihine ertelendi.