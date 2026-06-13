Son Mühür - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD verilerine göre gece saat 00.08'de kaydedilen sarsıntı; Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi. Yetkililer, deprem sonrası yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can veya mal kaybının tespit edilmediğini açıkladı. Ancak yaşanan sarsıntı, gözlerin yeniden bölgedeki deprem riskine çevrilmesine neden oldu.

Uzmanlardan kritik uyarılar

Depremin ardından değerlendirmelerde bulunan yer bilimciler Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkilerinin bölgede hâlâ sürdüğüne dikkat çekti. Uzmanlar, yer kabuğundaki hareketliliğin devam ettiğini belirterek Hatay ve Gaziantep çevresinde deprem tehlikesinin tamamen sona ermediği uyarısında bulundu.

Merkez üssü Nurdağı

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Nurdağı merkezli deprem, çevredeki birçok ilde de hissedildi. Gece yarısı meydana gelen sarsıntı vatandaşlar arasında endişeye yol açarken, deprem gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Deprem uzmanları ise 6 Şubat felaketlerinin ardından bölgede süren sismik hareketliliğin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bilim insanları, meydana gelen her sarsıntının bölgedeki fay hatlarının davranışlarını anlamak açısından önemli veriler sunduğunu vurguluyor.

Naci Görür: ''6 Şubat depremlerinin etkisi...''

Depremin ardından açıklamalarda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının yaşandığı alanın tektonik açıdan hassas bir bölgede yer aldığını belirtti. Depremin, Amanos Fay Hattı ile Ölü Deniz Fay Zonu arasında kalan kesimde meydana geldiğini ifade eden Görür, bölgenin levha hareketlerinden doğrudan etkilenen bir konumda bulunduğunu kaydetti.

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerini paylaşan Görür, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgede etkilerin sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep, Kuzoluk-Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmentleri arasında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak."

Görür, açıklamasında ayrıca bölgede jeolojik hareketliliğin devam ettiğine işaret ederek, yer kabuğundaki değişim sürecinin henüz sona ermediğine dikkat çekti.

Osman Bektaş Ölü Deniz Fay Zonu'nu işaret etti

Nurdağı'nda meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki sismik hareketliliğe ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Yaşanan sarsıntının, 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremlerin ardından süren gecikmeli artçı aktivitenin bir parçası olabileceğini ifade eden Bektaş, bölgedeki tektonik etkinliğin devam ettiğine dikkat çekti.

Süregelen gerilim dağılımına işaret eden Bektaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu durum, Ölü Deniz Fay Zonu'nun gerilmelerini henüz tamamen boşaltmadığına işaret eden göstergelerden biri olabilir."

Bektaş, özellikle Hatay ile Gaziantep çevresinde yer alan fay hatlarının yakından takip edilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

'Panik yapmayın' vurgusu

Prof. Dr. Osman Bektaş, Amik Ovası'na doğru uzanan fay hatlarının dikkatle izlenmesi gerektiğine işaret ederek bölgedeki sismik hareketliliğin önemini vurguladı. Hatay ve Gaziantep çevresinde deprem riskinin tamamen ortadan kalkmadığını belirten Bektaş, yaşanan her sarsıntının uzmanlar tarafından detaylı şekilde incelenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Öte yandan vatandaşların endişeye kapılmaması gerektiğini de dile getiren Bektaş, tek başına orta büyüklükte meydana gelen bir depremin, daha büyük bir depremin yakında yaşanacağının kesin göstergesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti.