Son Mühür- İzmirli CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, gazeteci İsmail Arı’nın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Kılıç, paylaşımında gözaltı gerekçesi olarak üç ay önceki bir videonun gösterildiğini, dosyanın sonradan eski tweet ve videolarla genişletildiğini belirterek, “Bu hukuk değil, delil üretme çabasıdır. Bu adalet değil, susturma operasyonudur” ifadelerini kullandı.

Geçmiş paylaşımların dosyaya eklenmesini eleştiren Kılıç, bunun basını değil gerçeği hedef aldığını vurguladı. Açıklamasını “Gazetecilik suç değildir” sözleriyle tamamladı.

Kılıç'ın paylaşımının tamamı şu şekilde;

"Gazeteci İsmail Arı, 3 ay önceki bir video gerekçe gösterilerek gözaltına alınıyor…

Yetmiyor; dosya büyüsün diye sonradan tweetler, eski videolar ekleniyor. Bu hukuk değil, delil üretme çabasıdır.

Bu adalet değil, susturma operasyonudur. Suç uydurmak için geçmişi didik didik etmek, eleştirel her sözü dosyaya dönüştürmek; basını değil, gerçeği hedef almaktır. Gazetecilik suç değildir."