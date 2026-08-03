Son Mühür / Atakan Başpehlivan – Emine Kulak Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'in önemli isimlerinden geçmiş dönem milletvekili Atila Sertel ve il başkanı Utku Gümrükçü, cezaevinde tutuklu bulunan belediye başkanları ve bürokratları ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Atila Sertel: İddianame hazırlansın ve bu süreçte kim suçlu, kim suçsuz ortaya çıksın

Basın toplantısına geçmiş yıllarda FETÖ’cü hakimlerin ve savcıların gerçekleştirdiği Ergenekon & Balyoz sürecine değinerek başlayan ve tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere bütün başkanların tutuksuz yargılanması gerektiğinin altını çizen önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Aslında olaya geçmişteki Silivri mücadelesinden söz ederek başlamak gerekiyor. Silivri’de Türkiye’deki bütün insanların gözbebeği olan aydınlar, komutanlarımız, STK temsilcileri tutuklandılar. Bir FETÖ darbesiyle yaşandı bu süreç. Tutuklananların içinde gazeteci arkadaşlarımız da vardı. Biz o dönemde orada yatan gazetecileri yalnız bırakmadık.

Gelinen noktada arkadaşlarımız uzun yıllar hapis yattı ve bu arkadaşlarımızın büyük bölümü gizli tanıkların ifadesiyle hapis yattılar. Örneğin İlker Başbuğ, iki yıl cezaevinde yattı gizli tanık PKK’lı Şemdin Sakık’tı. Sonuç arkadaşlarımıza ve komutanlarımıza beraat kararı çıktı. Ancak onlar ömürlerinin en güzel yıllarını cezaevinde yatarak geçirmişlerdi. Bu noktadan hareketle şu an tutuklanan çok sayıda CHP’li ve parti değiştirmiş arkadaşlar var. İnsan olarak, yetkili olarak, başkan olarak tutuklandılar. Geçtiğimiz gün F-1 ve F-2 Buca Cezaevi’nde Tunç Soyer’i, Şenol Aslanoğlu’nu, Görkem Duman’ı ve Erhan Kılıç’ı ziyarettim ettim hepsinin herkese selamı var. Ayrıca Şakran Cezaevi’nde Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’i ve Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya’yı ziyaret ettim, onların da selamını iletmek isterim. Tunç Soyer ve kooperatif davasındaki arkadaşların bir davadan beraat ettiklerini, yedekleme yaparak başka bir davanın isminin değiştirilerek tutukluluğunun devam ettiğini görüyoruz. Şu anda iddianame yok, Tunç Soyer tek başına hapis yatıyor. O cezaevlerinde PKK üyeliğinden yatanlar hafta bir gün bir araya gelip voleybol oynuyor ancak kamuda görev yapmış arkadaşlarımız bir araya gelemiyor ve tek başına yatıyor.

Bir kişi disiplin suçu işlerse ancak hücreye atılır, bu arkadaşlarımız bir yıldır cezaevinde yatmaktadırlar. Buradan Adalet Bakanlığı’na seslenmek istiyorum. Masumiyet karinesi esastır. Bu arkadaşlarımızın ailelerinden koparılacağı süre esastır. Biz kimse yargılanmasın demiyoruz. Yargıya olan güvenimiz tamdır ama tutuksuz yargılanma esastır. Bir kişinin suçlu olduğuna adalet karar verecektir. Hiçbir arkadaşımız ülkemizi terk etmez ve kaçmaz. Bütün arkadaşlarımız adına sesleniyorum: yargılanmaları tamam, suçları varsa cezaları tamam, herhangi bir hukuka karşı söyleyecek sözü yok, ancak bizim söyleyeceğim tek söz bu arkadaşlarımız tutuksuz yargılansınlar. Tunç Soyer ve arkadaşlarının iddianamesi ne zaman ortaya konulacaktır, bunu sormak istiyorum. Tunç Soyer’in suçu yüzüne söylenmediği için tutukluluğa devamı isteniyor. Bu doğru bir yaklaşım tarzı değildir. Son sözüm şu, iddianame hazırlansın ve bu süreçte kim suçlu, kim suçsuz ortaya çıksın” dedi.

“Görüştüğüm arkadaşların çoğu CHP’de kalacak”

Ayrıca, ziyaret ettiği tutuklu başkanların büyük bir bölümünün CHP’de kalacağını da söyleyen Sertel, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “İsmail Yetişkin’i ziyarete gittiğimde diyaliz makinesine bağlıydı. Ancak şu bir gerçek gece herhangi bir sıkıntı yaşanırsa arkadaşımızın acilen hastaneye kaldırılması büyük bir problem olarak ortaya çıkıyor. Başkanımız için İzmir Tabip Odası’nın çağrı yapmasını bekliyorum. Kendisi CHP’de üye olarak kalacağını ve ayrılmak istemediğini söyledi.

Görkem Duman ile görüştüm kendisi CHP’de kalacağını söyledi. Soyer zaten kalacağını çok daha önceden söylemişti. Aslanoğlu da aynı şekilde önceden kalacağını söyledi. Çağdaş Kaya da aynı şekilde CHP’de kalacağını belirtti. Benim görüştüklerim CHP’den ayrılmayı düşünmüyorlar ama ayrılmış olsalar da onlar bizim arkadaşımız sorun yok. Yani ben seçerek gitmedim, ayrıca Ümit Erkol ile görüştüm o zannediyorum Yeni Parti’ye geçecek. Bütün bunlar sorun değil, bu olayı ben insanı bir durum olarak görüyorum"

Utku Gümrükçü: CHP olarak temiz siyasetten yanayız

Öte yandan, CHP olarak temiz siyasetten yana olduklarını aktaran ve mağdur olan herkesin yanında olacaklarını yineleyen CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, “Adalet çok önemli bir sorun. Her gün belediye eksenli bir tutuklama ve görevden alma noktasında sertlikte yargı eliyle yapılmış operasyonları izliyoruz. Biz CHP olarak temiz siyasetten yanayız.

Bu noktada bizim de bu çalışmaların içerisinde haklı gördüğümüz noktalar vardır ve olabilir bunları da kamuoyu ile paylaşacağız. Bir konunun mahkemeye taşınması o kişinin suçlu olduğu anlamına gelmez. Suçluluğu kanıtlanana kadar herkes masumdur. Bu yargılamalar bazı noktalarda alınacak cezaların önüne de geçmektedir. Delillerin toplanması bu kadar uzun sürmemeleridir. Biz CHP olarak bu temel eksende, biz herkesin hakkını korumakla mükellefiz. Biz mağdur olan herkesin hakkını hukukunu koruyacağını buradan duyuruyoruz” diye konuştu.